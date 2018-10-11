Перерасчет за невывоз мусора челябинцам сделают только в ноябре

Перерасчет за вывоз, а точнее – невывоз ТБО челябинцам обещают сделать в ноябре.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября в городе случился мусорный коллапс: МУП «Горэконцентр» перестал вывозить отходы из дворов, контейнерные площадки превратились в свалки, в городе начали плодиться крысы. Был объявлен режим ЧС.

О том, что проблема решена, городские власти заявили лишь в минувший понедельник, да и то спонтанная инспекция РИА «Новый День» показала, что мусор вывезен не везде.

Однако в платежках за сентябрь горожанам сделали полное начисление за вывоз мусора, словно ТБО вывозили без сбоев. Это возмутило челябинцев и прокуратуру.

В мэрии обещают сделать перерасчет, но только в следующем месяце, объясняя это тем, что пока не собрана полная информация, где и в каком режиме вывозился мусор в сентябре. И добавили: «Если кого-то не устроит сумма перерасчета, он может запросить в МУП «Горэкоцентр» запросить методику расчета и обосновать свои требования. Если и после этого останутся претензии, нужно обращаться в надзорные органы».

Это заявление насторожило горожан, предположивших, что перерасчет могут сделать в пользу коммунальщиков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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