Мэрия отчиталась о победе над мусором, челябинцы победы не заметили (ФОТО)

Челябинские чиновники заявили о преодолении мусорного коллапса на фоне заваленных мусором контейнерных площадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе стабилизируется ситуация, связанная со сбором и вывозом мусора с контейнерных площадок. Об этом заявили чиновники мэрии на традиционном аппаратном совещании у главы Челябинска Евгения Тефтелева.

«Прошедшую неделю с операторами отработали в плановом режиме, сейчас по-прежнему отрабатываем вопросы логистики и маршрутизации в каждом районе. В тех местах, где предыдущий подрядчик отказался от своих обязательств и забрал свои контейнеры, устанавливаются новые пластиковые с повышенной вместимостью», – сообщил начальник управления экологии города Евгений Крехтунов.

Новые контейнеры имеют объем в 1,1 кубометр вместо старых 0,6 кубометров, отметили в пресс-службе мэрии. Кроме того, пластиковые баки оснащены крышками, что позволяет не разлетаться мусору по двору при частом вывозе, а их уборка создает меньше шума. Замену контейнеров осуществляет Центр коммунального сервиса, который в дальнейшем будет их обслуживать.

«Еще раз хочу отметить, что за всеми площадками города на сегодняшний день закреплены подрядчики, ни одна из них не останется без внимания и контроля. В субботу на все маршруты вышли новые перевозчики. До конца этой недели мы войдем полностью в график, ежедневно контролируем ситуацию. И, в связи со стабилизацией ситуации по вывозу мусора, скажу, что со вчерашнего дня в Челябинске действует режим повышенной готовности, режим ЧС в городе снят», – рассказал мэр Евгений Тефтелев.

Между тем, сами горожане никакой стабилизации в Челябинске не заметили. Контейнерные площадки во дворах по-прежнему завалены мусором.

Возле домов №155 и №157 по проспекту Победы (8 октября 2018)

Даже там, где установили новые контейнеры.

Рядом с домом №11В по улице Калинина (8 октября 2018)

Челябинцы продолжают жаловаться, что мусоровозы приходится ждать неделю, на что ни старые, ни новые контейнера не рассчитаны. При этом жалобы идут как из центра Челябинска, так и с его периферии.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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