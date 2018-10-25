Челябинск утонет в мусоре: город оказался на грани катастрофы (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинск снова оказался на грани мусорной катастрофы. Причем, вторая «волна» может реально утопить город-миллионник в отходах, и выхода из ситуации пока никто не видит, а чиновники даже не пытаются ее предотвратить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась сегодня в региональном отделении Общественного народного фронта по Челябинской области. На встречу были приглашены представителей органов власти и надзорных ведомств. Но чиновники мэрии и Роспотребнадзора, несмотря на лично переданное приглашение, не явились. Не пришли и представители ООО «Центр коммунального сервиса», выступающий в роли регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Это такая лакмусовая бумажка отношения к проблеме», – прокомментировал отсутствие главных «распорядителей» мусорного рынка руководитель Челябинского регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

Министерство экологии прислало сотрудника, назначенного 2 дня назад и бодро отчитавшегося, что все идет по плану: проблем нет, мусор вывозится. Правда, 200 спецмашин, закупленных в Белоруссии, застряли где-то на московской трассе и не хватает баков, но вся техника и оборудование прибудут в город в начале ноября, заверила начальник отдела внешних связей министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

В ответ активисты ОНФ показали фотографии, сделанные вчера вечером и сегодня утром в центре города и демонстрирующие, что информация минэкологии не соответствует действительности:

Главная причина мусорного коллапса – некомпетентность чиновников, заявили участники обсуждения.

«Чиновники заведомо знали, что будет коллапс. Мы еще в июне их предупреждали – буквально по пунктам расписывали, как могут развиваться события, если досконально все не просчитать и не подготовить, – сообщил Рыжий. – Так оно и получилось».

Серьезные претензии выдвинули и перевозчики: вводя новую схему вывоза мусора, чиновники не потрудились просчитать транспортное плечо, на затраты на перевозку мусора к новому полигону – не удивительно, что часть перевозчиков отказалась работать.

«Начинает бесить: эти люди вообще ничего в этом не понимают!»

И теперь ситуация может повториться: полигон в Полетаево работает с грубыми нарушениями, каждое из которых может привести к его закрытию, однако ни городские власти, ни сотрудники минэкологии на всевозможные сигналы не реагируют и общаться с общественниками не хотят.

«К свалке подпускают только своих»

Все материалы по многочисленным нарушениям переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор, по ним будут проведены проверки. И если работа полигона будет остановлена, возить мусор станет просто некуда. Чишма, которую собирались сделать основным местом сбора ТБО, принимать отходы Челябинска не может – от слова совсем.

«Министерство экологии никогда не просчитывает риски и не продумывает альтернативы», – подчеркнул Денис Рыжий, напомнив, что еще год назад общественники добивались от исполняющей обязанности министра Яны Куприковой «плана Б» на случай, если что-то пойдет не так, но чиновница не рассматривала других вариантов, клятвенно заверяя, что к закрытию свалки в Челябинске полигон в Чишме будет полностью готов. И вот настал час «Ч», и мусор пришлось срочно отправлять в Полетаево, потому что в Чишме не сделано ничего.

Да и делать там что-то просто опасно

И теперь перед Челябинском встала неразрешимая проблема: куда возить мусор, если Полетаево закроют. А риск очень высок: если это не сделают надзорные органы, то работа свалки может быть остановлена по решению суда.

Напомним, в мае Челябинский областной суд отменил территориальную схему по размещению отходов в Полетаево. При вынесении решения были учтены и предписания, выданные полигону из-за недостоверных данных, представленных для экологических изысканий, и отрицательное заключение экологической экспертизы, и несогласие жителей Полетаево.

Вердикт был обжалован в Верховный Суд. Рассмотрение назначено на 1 ноября, и пока, учитывая массу вновь выявленных нарушений, нет никаких оснований заявлять, что решение областного суда будет отменено.

Это значит, что возить мусор в Полетаево будет невозможно, а запасного варианта у Челябинска просто нет.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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