В Челябинске заявили о рисках срыва федеральной программы обращения с отходами

Эксперты штаба Общероссийского народного фронта в Челябинской области предупредили о рисках срыва федеральной программы формирования мусорной отрасли на Южном Урале.

Как уже сообщал «Новый День», программа должна быть запущена в полном объеме в январе 2019 года.

« В Челябинской области создается катастрофическая ситуация с невозможностью установления законным путем тарифа на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО).Ю – заявили в ОНФ. – В ходе мониторинга активисты Народного фронта обнаружили факты размещения твердых коммунальных отходов на челябинской городской свалке и вокруг нее. Повсюду свежие следы от крупногабаритного транспорта, свежие кучи мусора. Въезд на городскую свалку якобы закрыт, но мы видим, как туда проезжают те же самосвалы, что собирают ТКО на улицах и во дворах Челябинска. В расположенном вокруг свалки лесу также появились мусорные навалы. Очевидно, что бытовые и крупногабаритные отходы привезены из города, а контроль за деятельностью свалки отсутствует. Проникновение на ее территорию не является сколько-нибудь затруднительным».

Побывав на закрытой челябинской свалке, активисты ОНФ зафиксировали, что возле расположенного вдоль территории забора появилась мусорная гора, стоят мусоровозы, экскаватор, и ведется деятельность по обработке ТКО. Судя по маркировке установленных там бункеров, работы ведутся подрядчиками действующего регоператора. Между тем, в территориальной схеме челябинского кластера этот объект в числе разрешенных к обработке отходов отсутствует. О фактах вывоза мусора на якобы недействующую свалку в Народный фронт также сообщают местные жители, обеспокоенные перспективами роста тарифа на вывоз мусора и не получившие внятного объяснения причин этого ни от чиновников, ни от регионального оператора по обращению с ТКО.

«Последствия мусорного коллапса до сих пор не преодолены – во дворах накапливаются зловонные кучи, растут колонии крыс. В региональном центре сохраняется вопиющая антисанитарная обстановка. В пригороде активистами ОНФ ежедневно выявляются новые несанкционированные свалки. Не налажен бесперебойный вывоз мусора, не организована система его сортировки, хранения и переработки. Полетаевский полигон изначально не был способен справиться с таким объемом отходов, но несмотря ни на какие разумные доводы, чиновники приняли губительные для экологии и благополучия граждан решения. Чем они собираются обосновывать рост тарифа при таком положении дел остается под вопросом. Недальновидность и низкий уровень квалификации управленцев, пришедших к регулированию отрасли, не выдерживают никакой критики», – отметила эксперт ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.

Также активисты Народного фронта обратили внимание на игнорирование чиновниками решения Верховного суда, который подтвердил невозможность использования полигона в Полетаево под сбор мусора из Челябинска и 13 муниципалитетов. Не принимаются меры и по фактам нарушений, обнаруженным областным УФАС – непродуманная логистика, неверный расчет объемов накопления отходов и пр. Региональный оператор уже не выполнил договорные обязательства по госконтракту, так как не провел в установленные сроки (90 дней) инвентаризацию контейнерных площадок в Челябинске. Учитывая эти факты, представители Народного фронта считают необоснованным заявленное повышение тарифов на вывоз мусора в челябинском кластере.

«Эксперты регионального отделения ОНФ предостерегают всех представителей исполнительной власти и надзорных органов региона, что при создавшихся условиях и действиях федеральная программа формирования мусорной отрасли не может быть запущена в полном объеме с января 2019 г. Также общественники считают недопустимым перекладывать риски управленческих просчетов на плечи граждан путем необоснованного увеличения тарифа», – заявили в ОНФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.11.18

В Челябинской области всплеск пневмонии. / Челябинск наводнили маршрутки-«призраки». / На Южном Урале произошло новое землетрясение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»