Платить будем больше – в разы: мусор становится «золотым» (ФОТО, ВИДЕО)

Плата за вывоз мусора в Челябинске вырастет в разы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 декабря в областном центре должны определиться с тарифом на твердые коммунальные отходы. Региональный оператор уже внес свои предложения.

«Стоимость услуг, безусловно, изменится»

Регоператор просит установить тариф в размере 502 рублей за кубометр отходов. В новой схеме плата будет взиматься не с квадратного метра жилья, как сейчас, а с человека. Поэтому с учетом норматива образования ТКО ежемесячный тариф, если его утвердят, будет составлять 87 рублей на каждого зарегистрированного в жилище. Это означает, что выиграют от новой схемы те, кто в одиночку живет в большой квартире, а больнее всего нововведение ударит по малообеспеченным семьям, ютящимся в небольших квартирах. Так, если сегодня семья из 3 человек, обитающая в среднестатистической двушке, платит за вывоз мусора около 93 рублей в месяц, то по новым тарифам ее платеж возрастет до 261 рубля, или почти в 3 раза.

Конечно, тариф еще не утвержден – регоператору придется доказывать его обоснованность, будет проведен ряд экспертиз, к обсуждению обещают привлечь общественность, но надеяться на то, что платежи останутся на прежнем уровне, или возрастут незначительно, не приходится.

При этом остается масса вопросов: например, в частном секторе установлен меньший норматив образования ТКО, чем в многоквартирных домах, но никто не учитывает специфические отходы, образующиеся в этой сфере – ветки, листья, строительный мусор. Все это не относится к ТКО, и кто будет это вывозить, не ясно. Трудно представить, что владельцы частных домов будут заморачиваться по этому поводу, а значит несанкционированные свалки в частном секторе гарантированы. К тому же не понятно, почему обитатели коттеджей и особняков, тоже относящих к индивидуальным домам, производят мусора меньше, чем жильцы квартир.

Еще один вопрос подняли члены садовых товариществ, заявив, что им придется платить дважды: и по месту регистрации, и в саду. СНТ посоветовали выбрать способ оплаты не по нормативу, а за контейнер – дескать, сколько произвели мусора в товариществе, столько и оплатили. А вот на льготы рассчитывать не стоит – они не предусмотрены.

Наконец, возникает проблема численности жильцов. Подняли ее в связи с обилием жилья, сдаваемого в аренду: в таких квартирах может быть прописан один человек, а живут трое –четверо – пятеро, а то и десять человек. В принципе, этот вариант предусмотрен: регоператору разрешено самостоятельно устанавливать число реально живущих в помещении – для этого нужно будет составить соответствующий акт. Но при этом никто не обязан пускать представителей регоператора в квартиру. Если же документы будут составлять без подписи «ответчиков» – то есть хозяев и обитателей жилья, только со слов соседей, то их правомерность вызывает большие сомнения.

Наконец, типичный для города-миллионника случай, когда человек зарегистрирован в одном месте, а реально живет в другом. Это касается, в первую очередь, апартаментов, в которых просто не регистрируют жильцов, и они прописаны в другом месте. Получается, что таким людям придется платить за мусор дважды – и по месту пребывания и по месту регистрации. Во всяком случае, этот нюанс пока не комментируется.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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