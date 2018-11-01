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Четверг, 1 ноября 2018, 19:52 мск

Новости Челябинск

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И вот опять: мусор Челябинска запретили вывозить в Полетаево (ВИДЕО)

Челябинск оказался в сложной ситуации: вывозить мусор в Полетаево нельзя. Сегодня это подтвердил Верховный суд РФ.

Как уже сообщал «Новый День», в Полетаево планировалось ежегодно вывозить 22 тысячи тонн челябинских отходов. Но потом мощность проекта внезапно увеличили в 20 раз – до 450 тысяч тонн в год. Что сравнимо с экологической катастрофой: полигон расположен на водораздельной линии бассейна реки Биргильды, то есть на водосборной площади реки Миасс. Без воды могут остаться более 1 миллиона человек.

В мае 2018 года Челябинский областной суд отменил территориальную схему по размещению отходов в Полетаево. При вынесении решения были учтены и предписания, выданные полигону из-за недостоверные данных, представленных для экологических изысканий, и отрицательное заключение экологической экспертизы, и несогласие жителей Полетаево.

Вердикт был обжалован в вышестоящую инстанцию.

Ситуация обсуждалась неделю назад в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Оптимизма никто не выражал

Надежды чиновников не оправдались: сегодня Верховный суд РФ оставил решение Челябинского областного суда без изменения, по сути, запретив вывозить мусор в Полетаево: территориальная схема обращения с отходами признана недействительной.

Как это решение будет исполняться, пока не ясно, так как запасных вариантов у Челябинска, напомним, нет: на ближайшие два года полигон в Полетаево является основным и единственным.

Челябинск, Павел Зварзин, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 01.11.18

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