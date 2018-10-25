Челябинск на пороге эпидемии: крысы продолжают заселять город (ВИДЕО)

Челябинск находится на пороге опасной эпидемии. К такому выводу пришли члены регионального отделения ОНФ, анализируя сегодня ситуацию с вывозом бытовых отходов.

Как уже сообщал «Новый День», сообщения о крысах, заселяющих переполненные контейнерные площадки, начали поступать от челябинцев в конце сентября – в разгар мусорного коллапса.

В начале октября городские власти отчитались, что проблема с вывозом отходов решена, но горожане продолжали заявлять о неубранных во дворах свалках и плодящихся крысах.

Активисты Общественного народного фронта попытались привлечь к проблеме внимание властей и надзорных органов, но их обвинили в провокации.

«Крыс подбросили активисты ОНФ…»

«Если санитарные нормы допускают присутствие 1 крысы на 2 тысячах квадратных метров, то здесь на 3 квадратных метра штук 20, – прокомментировал видео руководитель Челябинского регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. – Причем, многие крысы имеют признаки опасных заболеваний. Это уже предэпидемическая ситуация. Мы предупреждали об этом еще месяц назад.

Самое главное, что с решением проблемы вывоза мусора крысы никуда не денутся. Мы видим, что они развиваются, размножаются и чувствуют себя очень хорошо».

Отметим, сотрудники Роспотребнадзора проигнорировали приглашение ОНФ принять участие в сегодняшнем обсуждении, поэтому узнать, предпринимаются ли какие-нибудь меры для борьбы с опасными грызунами, не удалось.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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