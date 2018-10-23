«Второго коллапса не избежать»: на свалке в Полетаево обнаружены многочисленные нарушения (ВИДЕО)

Эксперты Общероссийского народного фронта выявили нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Полетаево. Мониторинг состояния свалки проводился общественниками в рамках анализа подготовительной работы регионального оператора по обращению с ТКО.

Как уже сообщал «Новый День», с 11 сентября челябинская свалка прекратила прием мусора. Два из трех полигонов в окрестностях Челябинска (в Урефтах и Копейске) отказались принимать отходы областного центра. Единственный полигон, согласившийся работать с Челябинском, – ООО «Полигон ТБО» в Полетаево, против чего выступают жители поселка, на территории которого он расположен. Однако собственники предприятия и министерство экологии Челябинской области игнорируют мнение местных жителей.

«Мы неоднократно предлагали местным органам власти и контрольно-надзорным органам организовать совместный выезд по Полетаевский полигон. Потому что мероприятия регионального отделения Народного фронта по посещению свалки подтверждали наличие многочисленных нарушений. Однако д о сих пор среди чиновников не нашлись желающие узнать о проблемах в работе полигона. Активисты ОНФ, понимая, что ситуацию замалчивать нельзя (из поселка Полетаево практически в ежедневном режиме поступают жалобы от местных жителей на едкий дым), самостоятельно ведут мониторинг ситуации.

Общественники с помощью квадрокоптера сняли работу свалки.

На видео зафиксированы многочисленные нарушения», – сообщили в региональном штабе ОНФ.

Машины проезжают на свалку мимо весового контроля. Отсутствует моечный комплекс, который должен омывать колеса, когда автомобили возвращаются с полигона. В Полетаево не проводится сортировка, все машины проезжают сразу на тело полигона мимо сортировочной станции. Мусор высыпается рядом со свалкой, прямо на землю, которая ничем не застелена, а рядом находится единственный водный источник питьевой воды – Шершневское водохранилище. Активистами ОНФ также зафиксировано сжигание мусора – на видео виден пепел и остатки горения, которые закапывают в свежевыкопанные канавы.

Визуальное обследование свалки в Полетаево показало, что на территорию полигона грунт или иные инертные материалы не завозятся, уплотнение отходов в нарушение технологии не осуществляется, послойное чередование твердых коммунальных отходов инертным материалом не производится.

«Совершенно очевидно, что на полигоне твердых коммунальных отходов в Полетаево достаточно много нарушений. В первую очередь они касаются экологического законодательства, – отмечают в ОНФ. – При этом каждое из выявленных нами нарушений требует остановки деятельности полигона, а это говорит о том, что нам не избежать второго мусорного коллапса, потому что альтернативного полигона на сегодняшний день в Челябинской области нет. Кроме того, нами зафиксирован выход за пределы территории свалки – мусор начинают складировать на землях федерального значения и землях сельхозназначения. Также ведутся работы по расширению полигона – выкапываются новые ямы. Насколько мы знаем, генплан не утвержден, документы на строительство новых объектов отсутствуют. С чем связаны ведущиеся на месте работы, не понятно и требует проверки».

Также активисты ОНФ обнаружили рядом с полигоном твердых коммунальных отходов в Полетаево складирование шпал и сжигание берез с целью незаконного производства древесного угля.

По фактам всех выявленных нарушений направлены обращение в прокуратуру УрФО, в том числе с просьбой провести выездную проверку и определить на месте по геоточкам, какая площадь земель незаконно занята полигоном. Кроме того, проблему Полетаевского полигона и несостоятельность территориальной схемы обращения с отходами в регионе общественники намерены обсудить с представителями власти в четверг на профильном круглом столе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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