Суд не разрешил вывозить челябинские отходы в Полетаево

Челябинский областной суд отменил территориальную схему по размещению отходов в Полетаево.

Как уже сообщал «Новый День», в Полетаево планировалось ежегодно вывозить 22 тысячи тонн челябинских отходов. Но потом мощность проекта внезапно увеличили в 20 раз – до 450 тысяч тонн в год. Что сравнимо с экологической катастрофой: полигон расположен на водораздельной линии бассейна реки Биргильды, то есть на водосборной площади реки Миасс. Без воды могут остаться более 1 миллиона человек.

Это и стало одним из основных аргументов противников полигона в суде. При вынесении решения были учтены и предписания, выданные полигону из-за недостоверные данных даннных, представленных для экологических изысканий, и отрицательное заключение экологической экспертизы, и несогласие жителей Полетаево.

Вердикт суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Кстати, во время разбирательства выяснилась любопытная вещь: министерство экологии заявляло, что полигон в Полетаево будет временным, но в документации, представленной суду, отмечено, что он будет работать минимум до 2032 года. При этом в ближайшие 7 лет никакой переработки мусора не планируется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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