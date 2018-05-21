Общественники обнаружили на полигоне ТКО в Полетаево вопиющие нарушения

Южноуральские эксперты выявили нарушения экологического законодательства на скандально знаменитом полигоне твердых коммунальных отходов в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, ранее общественникам поступили обращения жителей поселка Полетаево Сосновского района с жалобами на засоренность территории и водных источников, а также неприятный запах. Среди мусорных куч они заметили пакет для медицинских отходов. Активисты Народного фронта выехали на место и обнаружили на территории леса и ветках деревьев множество пакетов.

«Выявленная нами несанкционированная свалка ориентировочно распространилась более чем на 1 квадратный километр. И это не просто бытовые отходы. Нами обнаружены пакеты для медотходов класса Б. Это опасные, потенциально инфицированные отходы. Такие как материалы и инструменты, контактировавшие с биожидкостями и кровью, выделения пациентов, органы и ткани, оставшиеся после операций и прочее. Подувший ветер обозначил источник распространения мусора. Пакеты в огромном количестве летели из-за насыпи», – рассказал общественный активист Игорь Шакиров.

Поднявшись на гору, общественники обнаружили яму, содержащую неотсортированный мусор: пакеты, стекло, строительный материал, овощи, бумага. Объект не имел какого-либо ограждения и таблицы с наименованием предприятия, запретом на вход или предупреждением об опасности. «Любой человек, гуляя по лесу, или животное спокойно могут попасть в эту яму с мусором, – считает член регионального штаба организации Илья Пермяков. – Со стороны лесов федерального значения нет даже насыпи или хоть какого-либо ограждения. Если в темное время суток проходить, то в этот зловонный котлован можно просто улететь. Учитывая, что там есть пакеты с медицинскими отходами, то риск заражения никто не исключает».

Через час после начала мониторинга ситуации к общественникам подошел мужчина, который представился сторожем и сообщил, что яма является Полетаевским полигоном. Ответить на другие вопросы он не смог, но показал, где расположен въезд на свалку с наименованием объекта. Там общественников ожидали сотрудники полиции, прибывшие по вызову работников полигона. Разобравшись в ситуации, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что эксперты не совершали незаконного проникновения на свалку и действуют в правовом поле.

«Обходя насыпь по лесу, мы обнаружили родник и речку, тоже замусоренные. Но самое главное – наличие водных источников говорит о том, что полигон в этом месте не может в принципе располагаться. Раньше на месте свалки были поля с системой естественного орошения. Вода там была и есть. Кстати, речка впадает в реку Миасс, которая несет свои воды в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинска», – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Кроме того, общественники обнаружили, что от территории полигона идут водоотводящие трубы, стоки из них сливаются в реку Биргильда, которая также несет воды в Шершневское водохранилище. Все выявленные нарушения эксперты зафиксировали на фото и видео. Общественники обратятся в областное управление Росприроднадзора, территориальное управление Росимущества, прокуратуру Челябинской области и региональное министерство экологии.

Напомним, Полетаевский полигон ТКО оказался в центре скандала, когда стало известно о планах министерства экологии Челябинской области перенаправить основные потоки вывоза мусора из Челябинска с городской (официально давно закрытой) свалки в Полетаево. В итоге собственник полигона попытался добиться разрешения увеличить мощность полигона с 22 тысяч тонн до 450 тысяч тонн в год. Это вызвало протесты местных жителей, вызвавшие достаточно неприязненную реакцию областных чиновников. В минэкологии не раз заявляли, что увеличение мощностей не будет представлять угрозы окружающей среде. Впрочем, Челябинский областной суд посчитал иначе, и отменил территориальную схему размещения отходов в части переноса основного массива ТКО Челябинска на Полетаевский полигон. Впрочем, вердикт пока не вступил в законную силу, в минэкологии же не скрывают, что не отказались от планов в отношении Полетаево, заявляя, что собственник полигона, получивший отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, работает над устранением замечаний.

Однако теперь выяснилось, что даже сейчас на полигоне нарушается экологическое законодательство. Остается только гадать, что будет, если мощность объекта вырастет в 20 раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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