«Вынеси мусор и не вздумай возвращаться!» Челябинский художник обратился к мэру

Челябинский художник Валерий Нейд оставил послание городским властям – нарисовал на стене молодого горожанина, тонущего в пакете с мусором.

Напомним, в конце сентября в городе случился мусорный коллапс: МУП «Горэконцентр» перестал вывозить отходы из дворов, контейнерные площадки превратились в свалки, в городе начали плодиться крысы. Был объявлен режим ЧС.

О том, что проблема решена, городские власти заявили лишь в минувший понедельник, но горожане сообщают, что свалеи вывезли не везде.

«Жень, вынеси мусор, – написал художник в соцсетях, объясняя идею рисунка и заявляя, что обращается непосредственно к мэру Евгению Тефтелеву. – Наш город на долгое время погрузился в мусор. Власти давно отчитались, что всё вывезли, но выйди во двор и посмотри своими глазами. Настолько наглое поведение сопровождается таким спокойствием. О нас давно забыли, им не слышно о чем мы говорим. Грустно видеть как несколько клоунов навязывают игру: терпи или вали, а играет в это целый город. Пора уже признать, что город умирает. Включите голову и терпите или валите».

Первоначально граффити предполагалось нарисовать на трансформаторной будке на Алом поле, но не удалось договориться ни с владельцем строения, ни с чиновниками, согласовывающими проекты арт-объектов. Поэтому Нейд нарисовал свое послание под мостом на Свердловском проспекте. И заявил, что граффити отражает отношение мэрии к горожанам.

Как выяснилось, челябинцы относятся к городским властям тоже без пиетета:

«Женяяяя! ДОООМОООЙ! Быстро, кому говорят!!!», – комментируют ситуацию в соцсетях. «Женя, вынеси мусор и не вздумай возвращаться!»

«Зимой и летом одним цветом. Отгадка: «Тефтелевы кучи». Напомним, выражение «Тефтелевы кучи» появилось в схожих обстоятельствах – из города после обильных снегопадов долго не вывозили снег, и грязные кучи возвышались вдоль дорог, во дворах, на площадях и на Кировке.

Челябинск, 2016 год

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