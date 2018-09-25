Из-за мусорного коллапса мэрия Челябинска объявила режим чрезвычайной ситуации

Власти Челябинска признали, что в мусорной сфере города наступила чрезвычайная ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок. Эта работа будет усилена со среды, 26 сентября.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из городов региона. По состоянию на 18:00 мусор вывозит более 90 специальных машин-мусоровозов, ожидается прибытие еще десяти. Об этом шла речь на очередном заседании комиссии по ЧС при Главе города.

«Сегодня мы можем говорить о том, что в городе достаточно техники для поддержания опережающих темпов вывоза и уборки. Ситуация значительно улучшилась в Тракторозаводском и Металлургическом районах, но самым проблемным остается Калининский. В среду и четверг основные силы будут брошены именно на северо-западную часть города», – подчеркнул глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Все работы ведутся в круглосуточном режиме, однако в ночное время уборка мусора в жилых микрорайонах затруднена из-за припаркованного личного автотранспорта. Поэтому в темное время суток вывоз осуществляется из поселков и частного сектора.

Также в городе параллельно ведется замена мусорных контейнеров на современные, более вместимые.

Интересно отметить, что о введении чрезвычайной ситуации городские власти заявили параллельно с заявлением полпреда президента России по УрФО Николая Цуканова, потребовавшего нормализовать положение в мусорной сфере Челябинска в течение трех дней. Ранее в мэрии заявляли, что контролируют развитие событий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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