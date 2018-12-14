«Мусорный коллапс» в Челябинске оценили в 10 тысяч рублей

МУП «ГорЭкоЦентр» оштрафовали на 10 тысяч рублей за заваленный мусором Челябинск и сотню миллионов рублей.

Как сообщал ранее РИА «Новый День, проблема с вывозом мусора обострилась в Челябинске после 11 сентября, когда мэрия волевым решением полностью прекратила прием твердых коммунальных отходов на Челябинской городской свалке. Причем еще за несколько дней до этого чиновники мэрии заявляли, что это произойдет до конца сентября.

В итоге часть перевозчиков сначала начала саботировать вывоз ТКО из жилых микрорайонов, а потом и вовсе отказались от выполнения работ. Вывозом мусора начали заниматься Центр коммунального сервиса и его подрядчики. Однако выяснилось, что подвижной состав новичков не рассчитан на работу с контейнерами, установленными во дворах Челябинска.

Городские власти признали ситуацию с вывозом мусора чрезвычайной. При этом расплачиваться за бездарную работу чиновников мэрии и минэкологии Челябинской области пришлось налогоплательщикам: в общей сложности, на разрешение ситуации из городского и регионального бюджетов было направлено около 100 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска в конце сентября 2018 года провело проверку исполнения МУП «Городской экологический центр» требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами.

В ходе проверки было установлено, что твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок не вывозятся в течение недели.

По данному факту прокуратурой района директору МУП «Городской экологический центр» было внесено представление. Кроме того, в отношении МУП «ГорЭкоЦентр» возбудили дело об административном правонарушении (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области МУП «ГорЭкоЦентр» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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