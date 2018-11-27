Челябинские депутаты «ушли» вице-мэра, пока тот в отпуске

Депутаты Челябинской гордумы сократили ставку первого замглавы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня на 46 заседании Челябинской городской Думы.

Теперь в структуре мэрии осталась лишь одна ставка первого заместителя главы города. Он будет отвечать за социальные вопросы. Этот пост занимает в настоящее время Наталья Котова.

Должность первого вице-мэра, курировавшего состояние городской инфраструктуры, решением депутатов ликвидирована. Занимающий ее Юрий Параничев находится в отпуске до 3 декабря.

Об отставке г-на Параничева заговорили еще в октябре, когда после закрытия Челябинской городской свалки областной центр погрузился в мусор. Общественники обвинили в мусорном коллапсе областное министерство экологии, продавившее принятие непригодной, с их точки зрения, региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и городские власти, поторопившиеся с закрытием полигона и не подготовившиеся к перенаправлению потоков ТКО. Отвечал за эту сферу как раз Юрий Параничев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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