Помощь из областного бюджета на борьбу с мусорным коллапсом в Челябинске выросла до 100 миллионов

Из бюджета Челябинской области на борьбу с мусором в областном центре выделили еще 20 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский распорядился о выделении дополнительных средств и техники для устранения последствий скопления мусора в Челябинске. Об этом он объявил на специальном совещании, собранном по итогам объезда главой региона городских дворов и улиц.

Глава региона лично проинспектировал положение дел в тех районах и местах, на которые попросили его обратить внимание жители Челябинска, позвонившие в правительство Челябинской области.

«Сегодня фактически в антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города. Ряд аффилированных и сегодня уже можно сказать недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Я уверен, что правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям. Ситуация переломлена, но остается сложной. Поставлена задача мобилизовать все ресурсы для того, чтобы закрепить положительную динамику и полностью устранить проблему», – заявил Борис Дубровский.

Решением губернатора Челябинской области к ранее выделенным средствам городским властям будет дополнительно предоставлено 20 миллионов рублей для устранения проблем с вывозом мусора в Челябинске (ранее на это уже было направлено почти 80 миллионов рублей). К работе будет привлечено еще 20 автомобилей и несколько погрузчиков. Губернатор потребовал усилить координацию действий всех перевозчиков, задействованных на вывозе мусора из города, а также наладить более эффективную деятельность в ночное время. Главному управлению по труду и занятости региона поставлена задача в оперативном порядке ликвидировать дефицит в водителях категории «С». В городе продолжает сохраняться режим ЧС.

До начала совещания Борис Дубровский посетил отдельные дворы Курчатовского и Калининского районов Челябинска, лично оценил состояние дел с вывозом мусора. Маршрут был выбран на основании обращений граждан, дозвонившихся в правительство Челябинской области и обративших внимание на несвоевременное и некачественное предоставление услуги по вывозу мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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