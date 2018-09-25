Полпред президента в УрФО потребовал решить проблему с мусором в Челябинске в течение трех дней

Полпред президента России Николай Цуканов продолжает держать под контролем ситуацию с вывозом бытового мусора в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полномочного представительства президента России в Уральском федеральном округе, полпред Николай Цуканов провел совещание «О социально-экономическом положении Челябинской области».
Полпред поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому принять исчерпывающие меры для нормализации сложившегося положения в течение трех дней. Кроме того, Николай Цуканов поставил задачу руководителям органов прокуратуры и правоохранительных органов разобраться с причинами коллапса, установить и привлечь к ответственности виновных в этом вплоть до возбуждения уголовных дел.
По поручению полномочного представителя главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев обсудил принимаемые меры с прокурором области Виталием Лопиным, первым заместителем губернатора региона Евгением Рединым, заместителем главы области Сергеем Сушковым и главой Челябинска Евгением Тефтелевым, обратив внимание на необходимость неукоснительного выполнения поручений полпреда.
Аппарат полномочного представителя продолжает держать ситуацию в Челябинске под постоянным контролем.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 25.09.18
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