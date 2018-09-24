И все-таки коллапс: в Челябинске объявили режим повышенной опасности

Из-за мусорного коллапса власти Челябинска объявили в городе режим повышенной опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мусорном коллапсе виновны перевозчики. Об этом заявил сегодня мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

При этом, по словам градоначальника, решить проблему до конца сентября вряд ли удастся. «В Челябинске вводят режим повышенной опасности. Из бюджета выделят 14 миллионов рублей на вывоз стихийных свалок во дворах», – заявил высокопоставленный чиновник.

При этом вину в произошедшем Тефтелев попытался переложить на перевозчиков. По словам мэра, если уж им было так невыгодно вывозить мусор, они должны были предупредить об этом заранее. При этом в таком случае с ситуацией должны были бы разбираться не городские власти, а сами горожане: перевозчики должны были предупредить жильцов за месяц, а те – выбрать другого перевозчика.

Чиновник как-будто забыл, что о проблемах с вывозом мусора и мэрию Челябинска, и министерство экологии региона эксперты и общественники предупреждали не за месяц, а за полгода до закрытия Челябинской свалки. Причем подчеркивали: проблема будет носить системный характер. Но чиновники в ответ на предупреждения лишь заявляли, что держат ситуацию под контролем.

Сейчас же в мэрии предпочитают проблему обходить молчанием. Так, о режиме повышенной опасности Евгений Тефтелев заявил, отвечая на вопросы журналистов. Традиционное же аппаратное совещание началось сегодня... с вручения грамот и благодарственных писем сотрудникам мэрии и бизнесменам. А доклады чиновников, как будто в насмешку, были посвящены реализации программы «Комфортная городская среда». На фоне заваленных отходами дворов более удачную тему в мэрии, видимо, не придумали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.18

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