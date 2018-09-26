Челябинск возглавил очередной рейтинг самых грязных городов

Общественники объявили Челябинск самым грязным городом-миллионником.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, таковы статистические данные проекта движения «Генеральная уборка». За ту неделю, что не было вывоза мусора с контейнерных площадок в региональное отделение ОНФ поступило более тысячи обращений о стихийных свалках во дворах столицы Южного Урала.

По данным проекта «Генеральная уборка», на сегодняшний день Челябинская область занимает 5 место по количеству «мусорных объектов», хотя еще неделю назад регион был на 14 позиции. По мнению экспертов движения, при существующем подходе местных властей к сложившейся ситуации Южный Урал вырвется в лидеры по числу стихийных свалок в России, Челябинск же находится на пороге возникновения эпидемиологической ситуации.

«Мы в ежедневном режиме проверяем обращения граждан, выезжаем на замусоренные контейнерные площадки. Активистами подтверждена 321 стихийная свалка во дворах города. В работе еще порядка двухсот точек. Сообщения от граждан продолжают поступать, к какой цифре мы придем, сказать сложно. Сегодня на контейнерных площадках уже не видно баков. Они полностью завалены отходами. Мусор начинают складировать на дорогах и газонах, ветром его раздувает по дворам. Повсюду ощущается кислый запах гниющего мусора. Наши активисты видели на стихийных свалках не только птиц, но мышей и крыс, которые не боясь людей, спокойно бегали по пакетам. Рядом с мусорками находятся как жилые дома, так и соцучреждения: детские сады, школы, поликлиники, больницы и прочее. С приходом холодов вся эта живность переместится в здания по соседству», – считает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Эксперты считают, что в основе сложившейся ситуации лежат необдуманные действия властей. Челябинским отделением ОНФ с 2016 года неоднократно направлялись запросы и обращения в мэрию Челябинска, региональные министерства экологии и тарифного регулирования, управляющих компаний, УФАС и прокуратуры. Общественники указывали на недостатки территориальной схемы обращения с отходами в Челябинской области, отсутствие схемы вывоза мусора, риски закрытия городской свалки без просчитанной экономики данного мероприятия, в том числе и завал коммунальными отходами дворовых площадок. Однако чиновники не приняли мер к предотвращению существующих рисков.

«Прошлую неделю чиновники только и делали, что оправдывались и искали крайнего. Вместо того, чтобы восстановить работу системы вывоза мусора в Челябинске. Вчера мы узнали цену попустительства властей – ситуация признана чрезвычайной, из бюджета города будет выделено 14 миллионов рублей. То есть за просчеты чиновников заплатят из налогов жителей. В связи с тем, что в региональном центре сложилась вопиющая ситуация и отношение населения к действиям властей крайне критическое, мы требуем полной открытости информации. Считаем уместным разместить список дворов с захламленными контейнерными площадками, график вывоза и стоимость на официальном сайте администрации Челябинска. Люди должны знать, что об их проблеме известно, мусор будет вывезен с конкретного двора такого-то числа и точно ли на это хватит заявленных средств», – рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Общественники предлагают представителям власти воспользоваться интерактивной «Картой свалок». На ней отмечены как незаконные места складирования отходов, так и 321 стихийная свалка, возникшая в Челябинске за последнюю неделю. Также общественники предлагают главе Челябинска выйти на совместный субботник и очистить несколько дворов с «Карты свалок». Кроме того, региональное отделение ОНФ обратилось в прокуратуру УрФО с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации Челябинска и области, так как данные ведомства неоднократно получали обращения и были предупреждены о надвигающейся катастрофе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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