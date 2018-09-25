Прокурор потребовал возбуждения уголовных дел из-за мусорного коллапса в Челябинске

Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей ООО «Горэкоцентр+» и МУП «ГорЭкоЦентр».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению главы ведомства Виталия Лопина, в связи со сложившейся в областном центре ситуацией с вывозом твердых коммунальных отходов, проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

«Поскольку сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадлежащем исполнении требований действующего законодательства со стороны органов местного самоуправления, что может повлечь нарушение прав граждан, угрозу их жизни и здоровью, главе города Челябинска Тефтелеву Е.Н. заместителем прокурора области Обороком А.Н. 24 сентября объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Органы прокуратуры провели рейдовые мероприятия, в ходе которых зафиксировано, что бытовой мусор в течение длительного времени не вывозится с большинства контейнерных площадок, расположенных в Челябинске, отметили в ведомстве. По результатам мероприятий выявлено 334 факта ненадлежащего состояния контейнерных площадок по причине длительного невывоза отходов.

«Поверкой установлено, что начиная с 18 сентября одним из крупнейших транспортировщиков города ООО «Горэкоцентр+» в полном объеме в одностороннем порядке необоснованно прекращена деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, образующихся от населения с территорий контейнерных площадок, расположенных в Калининском, Курчатовском, Советском, Металлургическом, Тракторозаводском районах Челябинска», – констатировали в областной прокуратуре.

Кроме того, проверка показала, что вследствие ненадлежащего исполнения директором МУП «ГорЭкоЦентр» своих служебных обязанностей в части выполнения муниципальным предприятием обязательств по сбору и вывозу отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории Челябинска, допущено нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, чем существенно затронуты права и законные интересы граждан на благоприятную окружающую среду, вызвана необходимость дополнительного расходования бюджетных средств на ликвидацию образовавшихся несанкционированных свалок мусора.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя ООО «Горэкоцентр+» по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В отношении директора МУП «ГорЭкоЦентр» – для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Челябинск, Виктор Елисеев

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