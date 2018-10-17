Чиновники в упор не видят крыс, оккупирующих Челябинск (ФОТО, ВИДЕО)

Пока челябинская мэрия рапортуют о победах в борьбе с отходами, а горожане продолжают жаловаться, что мусор из дворов никуда не делся, город заселяют крысы. При этом чиновники, в том числе и федеральных ведомств, опасных грызунов в упор не видят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Челябинской области провели мониторинг состояния контейнерных площадок во дворах домов №№11, 11А и 13/1 на улице Энтузиастов. Поводом для рейда стало интервью представителя управления Роспотребнадзора на одном из телеканалов, в котором он сообщил, что крысы сотрудниками управления на объектах обнаружены не были, но предписание о дератизации администрации Челябинска выдано.

«Сразу после выхода программы мы выехали на место и, несмотря на светлое время суток, шум от проезжающих машин и многочисленных прохожих, обнаружили в мусоре с десяток копошащихся крыс. Так как мы еще на прошлой неделе обращали внимание на расплодившихся грызунов в районе контейнерных площадок у домов 11, 11А и 13/1 по улице Энтузиастов, но наши сообщения не принимали во внимание, называя их фейками, то мы связались с редакцией телеканала и пригласили журналистов на скандальный объект. Съемочная бригада подъехала через полтора часа, уже стемнело и число крыс, добывающих пропитание, в разы увеличилось. Все это зафиксировано на видео и фото как активистами Народного фронта, так и журналистами», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Илья Пермяков.

У домов 11, 11А и 13/1 по улице Энтузиастов находится три контейнерные площадки. Одна из них (Энтузиастов, 11) не убирается, с двух других мусор вывозится, но жители, зная о наличии крыс, боятся к ним подойти и бросают мусор рядом. Активисты Народного фронта считают, что мусорный коллапс, затянувшийся уже на месяц, стал катализатором роста численности крыс. Это видно по их размерам – есть крупные особи, а есть чуть больше мыши. У грызунов на хвостах язвы, воспалены глаза, на шерсти проплешины.

«Крыс на улице Энтузиастов очень много, сосчитать их крайне сложно. Холода погонят грызунов в жилые дома, рядом расположен детский сад №438 (Энтузаистов 131 – это 9-этажное студенческое общежитие, соединенное подвальным переходом со вторым корпусом, который тоже оказывается под угрозой – прим. «НД»). Неконтролируемое размножение крыс приведет к их миграции – из Центрального района города они «переедут» в соседние. Более того, появились сигналы, что в Челябинск начали заходить лисы. Начинается зимний период, кормовая база в лесах уменьшается, животные ищут добычу в городе, причем здоровое животное очень осторожное, а к городским кормушкам потянутся больные, в том числе и бешенством, лисы. А если зараза передастся крысам, то Челябинску грозит чрезвычайная ситуация по бешенству. На данный момент мы видим лишь популистские заявления чиновников, выдаются разного рода предписания и поручения, но система вывоза мусора не восстановлена, а численность крыс растет», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

В Народный фронт поступило сообщение жителя, который днем видел крысу у подъезда дома 15 по улице Энтузиастов. Представители Общероссийского народного фронта в Челябинской области готовят обращение в прокуратуру о бездействии представителей власти.

Сообщения о крысах поступают и из других дворов. Это видео было снято в минувшие выходные

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.10.18

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