«Чума близко»: челябинцы заявили о нашествии крыс и мышей (ВИДЕО)

Жители Челябинска обеспокоены расплодившимися среди гор мусора грызунами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крысы завелись на одной из стихийных свалок в центре Челябинска.

Видео с огромным семейством грызунов один из горожан разместил в социальных сетях.

«Челябинск разводит животных. Эту «картину» можно наблюдать на улице Энтузиастов между домом №11 и №13», – написал автор ролика. «Причем здесь Энтузиастов? Они на всех мусорках Челябинска», – прокомментировали пост челябинца.

Проблема с грызунами может оказаться очень серьезной, предупреждают горожане. «Почти месяц свалки по всему городу. Я еще тогда писала, что грызуны отожрутся, начнут плодиться от хорошей кормежки, а плодятся они быстро, три месяца. Ожидайте стаи крыс и мышей. Вот до чего доводит безответственность городских чиновников. Очень переживаю. Живу на первом этаже. В подвале огромные дыры в швах перекрытия. С наступлением холода и голода (если мусорки убирать будут), догадайтесь, куда полезут эти твари», – написала одна из участниц обсуждения.

«Чума близко», – мрачно пошутил другой комментатор. Впрочем, в его высказывании лишь доля шутки: крысы, действительно, считаются распространителями многих болезней, в том числе бубонной чумы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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