Мусоровозы продолжают разносить Челябинск: спецмашина с корнем выдрала дерево

Во дворе Челябинска мусоровоз выкорчевал дерево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 13 октября, одном из дворов Металлургического района областного центра. Очевидцы рассказали о нем в социальных сетях.

«А вот так у нас сегодня вывозили мусор на Шоссе Металлургов. Водитель зацепился за дерево. Ему кричали. Но он так и не остановился, пока не вырвал дерево с корнем и протащил еще пару метров», – написал один из горожан.

Отметим, что это уже не первое ЧП с участием мусоровозов новых перевозчиков. Так, 10 октября в Ленинском районе мусоровоз снес теплопровод. Без воды и отопления тогда остались семь домов на Копейском шоссе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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