Общественники: Челябинск – лидер антирейтинга городов-свалок

Общественники обвинили челябинских чиновников в неэффективности работы по устранению городских свалок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, Челябинск оказался аутсайдером в рейтинге российских городов-миллионников по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов, сформированном в рамках контроля исполнения «майского указа» президента, где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.

Челябинск занял последнее место из 16 возможных и признан городом, где сложилась критическая ситуация с реагированием чиновников на жалобы граждан по вопросам нарушений порядка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Город четыре недели завален мусором, люди не знают, как защититься от охвативших дворы запахов гниющих отходов вокруг контейнерных площадок для сбора ТКО и от появившихся паразитов. Все началось с непродуманных и неподготовленных действий чиновников по запуску новой схемы работы с ТКО в городе Челябинске. Развитие событий показало, что местные власти не имели представления ни о точном расположении контейнерных площадок, ни о маршрутах движения мусоровозов, ни о фактических объемах вывозимого из города мусора. Эту работу за них выполняли обслуживающие организации. Уже очевидно, что критическая ситуация стала результатом столкновения бизнес-интересов в новой формирующейся отрасли. Нам не понятно почему в нее включились чиновники и начинают тратить бюджетные средства на искусственно созданную проблему, и почему в нее оказались вовлеченными обычные граждане – жители Челябинска», – считает представитель общественной организации Антон Неверов

Причину хаотичной работы общественники видят в абсолютно нерабочей Территориальной схеме обращения с ТКО, утвержденной министерством экологии региона и непринятие чиновниками эффективных мер для устранения чрезвычайной ситуации.

Территориальная схема Челябинской области была разработана региональным министерством экологии еще в 2015 году, претерпела незначительные изменения с тех пор, но так и осталась нежизнеспособной.

«Ни прежний министр, ни нынешний руководитель министерства экологии Челябинской области с командой не смогли реанимировать этот мертворожденный проект. Руководство области и города Челябинска оказалось не способным принять качественные и эффективные меры к локализации проблемы, оперативному устранению ее последствий. Своими хаотичными действиями они лишь усугубили кризисную ситуацию, что привело и город, и пригородную территорию к мусорным завалам. Мы в круглосуточном режиме три недели обрабатываем обращения жителей Челябинска и других городов. Практически каждый день мы фиксируем нарушения в порядке обращения с ТКО – сваливание мусора на промбазах в черте города, перегрузка, вывоз отходов на неспециализированной технике. Нам не понятны причины, по которым чиновники не реагируют на эти вопиющие факты нарушений», – прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Результаты рейтинга ОНФ передаст в Минприроды России, которое отвечает за реализацию национального проекта «Экология» в вопросах ликвидации городских свалок, с тем, чтобы привлечь внимание ведомства к санитарному состоянию крупнейших городов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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