В Челябинске провалили поручения полпреда и губернатора по борьбе с мусорным коллапсом

В Челябинске продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с напряженной ситуации по вывозу мусора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на расширенном заседании Комиссии по ЧС принято решение о продлении режима чрезвычайной ситуации в городе.

«В настоящее время, сохраняется стабильная ситуация в части ликвидации несанкционированных свалок и завалов на контейнерных площадках. В городе работает порядка 80 спецмашин в две смены», – заверили чиновники. Однако количество твердых коммунальных отходов (ТКО) на контейнерных площадках по-прежнему превышает суточную норму – по оценкам главы города Евгения Тефтелева, примерно в 1,5 раза. К тому же, новые операторы столкнулись с нехваткой водителей.

«Я хочу вас всех еще раз взбодрить! При этом, я прекрасно понимаю, что все мы третью неделю работаем в авральном режиме, без выходных, и практически круглосуточно, но расслабляться рано! И это касается не только районных администраций, но и перевозчиков, в частности ООО «ЦКС». Сегодня объяснить отставание от графика тем, что водители не местные, уже не получится. Все маршруты у вас на руках», – обратился к участникам комиссии мэр Челябинска.

Напомним, на прошедшей неделе свои позиции по поводу образовавшегося в Челябинске мусорного коллапса высказали полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Полпред во вторник потребовал нормализовать ситуацию в течение трех дней, то есть к концу пятницы. Чуть позже глава Южного Урала скорректировал временные рамки, потребовав ликвидировать коллапс до конца недели.

Однако городские власти и коммунальщики не справились и с поручением губернатора. Между тем, в соцсетях некоторые горожане сообщают о том, что на месте вывезенных мусорных куч уже появляются новые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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