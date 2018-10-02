Эхо мусорного коллапса докатилось до Магнитогорска

Из-за мусорного коллапса в Челябинске проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов начал испытывать Магнитогорск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перебои с вывозом мусора начались в Магнитогорске. Об этом горожане сообщили в социальных сетях. Чаще всего о проблеме сообщают жители новых территорий Магнитки.

Отметим, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорском кластере является ООО «Центр коммунального сервиса», получивший аналогичный статус в Челябинском кластере.

На предприятии признали сложности, возникшие в Магнитогорске. «В связи со сложившейся ситуацией с вывозом мусора в Челябинске, часть резервной техники была переброшена в областной центр. Это обстоятельство не могло не сказаться на сроках вывоза ТКО в Магнитогорске, – заверили в пресс-службе компании. – Не всегда была возможность оперативно заменить вышедшую из-за поломок технику. ООО «ЦКС» приносит свои извинения за причиненные неудобства и информирует о том, что в ближайшие дни все они будут устранены. Три единицы техники уже вернулись в Магнитогорск, две машины взяты в субаренду, что позволить сократить отставания в графике. Горячий резерв техники для Магнитогорска восстановлен».

Напомним, проблемы с вывозом мусора начались в Челябинске после того, как 11 сентября городские власти полностью закрыли Челябинскую свалку. Операторы оказались не готовы к столь резкой перемене. В результате на минувшей неделе в городе на фоне заваленных горами мусора дворов объявили чрезвычайную ситуацию. В город начали перебрасывать технику из других муниципалитетов. ЧС продолжает действовать до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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