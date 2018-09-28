Областные власти потребовали пересчитать платежи за вывоз мусора в Челябинске

В правительстве Челябинской области заявили, что счета за вывоз мусора для челябинцев должны быть пересчитаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский поставил задачу окончательно решить вопрос с вывозом твердых коммунальных отходов в Челябинске к первому октября 2018 года. Об этом он заявил на специально собранном по данной теме совещании.

«Вопрос вывоза мусора в Челябинске должен быть полностью снят с повестки дня к ближайшему понедельнику. В течение двух дней необходимо навести порядок в городе. Нужно выработать меры, которые позволят ликвидировать эту проблему, войти в плановый режим работы и сформировать стабильную и долгосрочную стратегию», – заявил Борис Дубровский.

Глава региона дал оценку действиям тех подрядчиков, которые в одностороннем порядке отказались вывозить мусор на новый полигон. «Решение о закрытии Челябинской городской свалки было выверено, осмысленно и просчитано. Обратной дороги нет: свалка закрыта, окончательно и бесповоротно! Те подрядчики, которые в одностороннем порядке отказались вывозить мусор на новый полигон, проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Считаю, что правоохранительные органы должны дать произошедшему квалифицированную оценку», – подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона потребовал от городских властей осуществить перерасчет размера оплаты за вывоз ТКО, поскольку услуга была оказана несвоевременно и некачественно. «Собираемость средств за эту услугу в Челябинске составляет 92%, это свидетельствует о том, что люди в городе живут ответственные. Я буду неприятно удивлен, если они получат квитанции без перерасчета», – отметил Борис Дубровский.

Напомним, правительство региона дополнительно направило 88,7 миллиона рублей из областного бюджета на решение проблем, связанных с вывозом мусора. На сегодняшний день в городе в двусменном режиме работает достаточное для решения вопроса количество техники. В понедельник в Челябинск прибудет еще 20 мусоровозов, которые будут работать в областном центре на постоянной основе. Параллельно осуществляется замена контейнеров на более современные, вместительные и позволяющие в более высоком темпе осуществлять погрузку мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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