Регоператор до сих пор не раскрывает размер тарифа на вывоз мусора в Екатеринбурге

Меньше месяца остается до начала т. н. мусорной реформы в Екатеринбурге. С 1 ноября 2018 года все работы по вывозу, сортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов замкнет на себя регоператор. Для Екатеринбурга это МУП «Спецавтобаза», предприятие было выбрано по конкурсу. Оно заключит договоры со всеми мусорообразователями ‒ и жильцами многоэтажек, и владельцами домов в частном секторе, а также с компаниями, которые лицензированы на работу с ТКО. Как отмечает «Новый День», екатеринбуржцы будут платить региональному оператору, а тот ‒ по результатам проделанной работы ‒ перевозчикам, полигонам, мусоросортировке, и т.д.

Однако до сих пор неясно, сколько именно придется ежемесячно выкладывать екатеринбуржцам за обращение с ТКО по новым правилам. Ранее в интервью «Новому Дню» заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, который курирует реформу, объяснял, что плата будет зависеть от норматива. Для Екатеринбурга это 2,5 кубометра в год на одного человека. «Предельная стоимость по торгам – 670 рублей за кубический метр мусора с человека. Умножаем на 2,5 куба – 1 675 рублей в год. Где-то 140 рублей в месяц с человека плюс НДС будут платить жители Екатеринбурга. Но это максимальная ставка», ‒ говорил он.

Тарифы регоператор должен защитить в Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Однако, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, размер платы до сих пор неизвестен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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