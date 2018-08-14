Екатеринбуржцам придется платить больше, чем жителям области. Интервью с замминистра ЖКХ Егором Сваловым о «мусорной» реформе

Свердловчан готовят к тому, что с ноября им придется платить больше за мусор. Первоначально реформа в Екатеринбурге и т.н. Восточной зоне должна была начаться в июле, однако сроки сдвинули. Сколько придется выложить жителям области на «мусорный налог», где появятся новые мусоросортировочные комплексы и как скоро с карты региона пропадут нелегальные свалки, в интервью «Новому Дню» рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Почему пришлось переносить сроки с июля на ноябрь?

По закону, крайняя дата начала работы регоператоров – 1 января 2019 года. Мы планировали запустить эту реформу с 1 июля на всей территории Свердловской области. В декабре прошлого года провели конкурсы, но получили жалобу в ФАС. Отбили по Восточной зоне, куда входит Екатеринбург, и он остался на 1 июля. Потом провели остальные конкурсы – по Западу и Северу. Там уже вышли на старт с 1 ноября. Потом начали анализировать, получили жалобы от обиженных жителей: «Почему мы в Екатеринбурге начнем платить раньше, чем соседние города, на несколько месяцев?». Самое главное, что мы пытались синхронизировать бюджетные процессы, терсхему, поняли, что нам выгоднее перенести начало работы с июля на ноябрь. Чтобы вся территория области приступила к новым реалиям в единую дату.

Платить будем за кубометры или тонны?

Закон позволяет и за тонну, и за кубометр. У нас есть постановления РЭК № 77 ПК и № 78 ПК. Там есть расчет с учетом переводного коэффициента. В тоннах считать удобней – мы привезли на полигон, взвесили на весах машину с входящим грузом, разгрузили, взвесили пустую. Конкретно знаем, сколько тонн привезли. А кубометры… машины разные есть – МАНы, «Мерседесы», КамАЗы, а есть ЗИЛы, коэффициент уплотнения у всех разный.

И сколько норматив на человека?

По Екатеринбургу смотрим?

А будут различия?

Есть для Екатеринбурга и для остальных муниципалитетов.

А почему так? Екатеринбуржцы больше мусорят?

Больше. Столичный город, богатый, мы потребляем больше, можем больше себе позволить. Так что 2,5 кубометра в год для Екатеринбурга, для жителей многоквартирных домов, в других муниципальных образованиях – 2,02 кубометра. По весу – это почти 280 кг в год.

Прилично.

Меньше килограмма в день. Это ведь усредненный показатель. Когда вы понесли на помойку старый диван, это тоже учитывается. Крупногабаритные отходы, 5 %, входят в общий объем ТКО. Вы выкинули старые ботинки зимние, еще с советских времен они у вас залежались, и весят каждый по два килограмма. Конечно, это условно. И это тоже учитывается.

Как считаются нормативы?

Берется четыре сезона – зима, весна, лето, осень. В течение недели в каждый сезон мониторится объем наполнения контейнеров и высчитывается по видам отходов и весу.

Хорошо, а что с тарифом? Сейчас очень много спекуляций на эту тему.

Вот вы знаете, сколько вы сейчас платите?

Я пыталась посчитать, получилось что-то чуть больше рубля за квадратный метр.

Мы пока платим за отходы внутри жилищной услуги «Содержание жилья». Там высчитывается за квадратный метр. Минимальный показатель, который я видел, 1,12 рубля за квадратный метр, максимальный – около 3 рублей. Но мусор производят не квадратные метры, а человек. Предельная стоимость по торгам – 670 рублей за кубический метр мусора с человека. Умножаем на 2,5 куба – 1 675 рублей в год. Где-то 140 рублей в месяц с человека плюс НДС будут платить жители Екатеринбурга. Но это максимальная ставка. Регоператор еще должен будет подтвердить транспортную составляющую, свои накладные расходы.

Неделю назад поправки вышли, что в этом тарифе можно утвердить инвестиционную составляющую. Сейчас обсуждается вопрос о внесении изменений в обязанности регоператора по приобретению контейнеров и содержанию контейнерных площадок. Кто-то их должен подметать, убирать, ремонтировать, значит, эти расходы снимут с управляющих компаний, муниципалитетов и вменят регоператору. А за счет чего регоператор должен это будет делать? Понятно, что за счет тарифа. 670 рублей за метр кубический – то, что у нас утверждено в конкурсной документации по выбору регоператора. А РЭК потом скажет свое веское слово. Но у нас три зоны, и в каждой тариф может быть разный, это надо понимать. Везде разная транспортная составляющая. Екатеринбург – одни объемы, Тавда – совсем другие, но и расстояния иные.

Будут ли предусмотрены льготы для населения?

У нас эта услуга переходит в разряд коммунальных. Есть закон Свердловской области 40-ОЗ «О мерах поддержки льготных категорий граждан», так что все льготы будут сохранены.

Какой размер платы за негативное воздействие?

В июне правительство снизило ставки в семь раз – до 95 рублей. Потому что впереди и так повышение тарифа из-за появления регоператора, если еще это на нас, на жителей, возложить, это будет слишком.

А почему на жителей?

Плата за негативное воздействие будет учтена в тарифе оператора полигона. Но все эти показатели все равно потом лягут в тариф регоператора, в рамках тех 670 рублей за кубометр, о которых мы говорили. Потом негативка будет расти на 15 % в год. Важно понимать, что до 2018 года физлица вообще не платили ни копейки за негативное воздействие, хотя мусор производили точно так же.

Почему у нас ставка 670 рублей за кубометр мусора, а в Астрахани, например, только 340?

В ЯНАО 2 900 рублей за куб. Потому что транспортная составляющая влияет на размер тарифа в первую очередь. Если им мусор надо за 500-700 километров на оленях или вертолетах везти. Но где большие ставки, там будут субсидии от государства, а где сделали 200 рублей за кубометр, там через год регоператор придет к банкротству. Он за эти деньги не сможет сделать ничего. Он должен будут заплатить полигону и транспортировщику за 100 % работ, а собираемость с населения в частном секторе и так будет маленькой ‒ 6-8 % в первые месяцы. Так что это популизм.

Какой прогноз по собираемости в Свердловской области?

Его нет. Могу только смотреть на соседние регионы. Отработав полгода, они подошли на 80 % собираемости по частному сектору, по МКД – 95-98 %. Сложность с частным сектором, потому что они никогда не платили за вывоз мусора. Но у нас некоторые муниципалитеты пошли вперед – они года 2-3 назад стали ставить контейнеры в деревнях. Например, Сухой Лог, Невьянск, Артемовский. Стали счета выставлять – на 30-70 рублей с домовладения в месяц. И сейчас у них сбор уже нормальный, люди привыкли, что мусор вывозится. Там будет проще организовать.

Как будет построена работа в отдаленных территориях, скажем, в Таборах, – вроде и мусора там поменьше копится, но и сложнее его транспортировать?

По закону, по СанПиНам мы обязаны в каждом муниципальном образовании, в каждой деревне организовать сбор мусора. Но необязательно это должна быть контейнерная площадка, может быть помешковый сбор, когда вывоз идет по звонку. Из отдаленных деревень мусор будет привозиться на перегрузочную станцию, там будет либо сортировка предварительная, либо сразу он будет перегружаться в крупные тоннары – за раз 20-30 тонн, и оттуда отправляться на большой мусоросортировочный комплекс, а потом уже «хвосты» (отходы, которые остались после сортировки и не пошли на переработку, – прим. ред.) на захоронение.

Есть много населенных пунктов у нас, где 10-20 жителей, а то и вообще один. Там как будет? Не каждый же день оттуда свозить? Да даже помешковый сбор – сколько надо копить, чтобы туда мусоровоз гнать?

Я встречаюсь сейчас регулярно с представителями муниципальных образований, они спрашивают: «Почему я должен платить за вывоз мусора какого-то дяди, который живет за много километров от меня?» Поэтому у нас тариф усредненный. Если бы мы дифференцировали его по городам, то екатеринбуржцы условно платили бы по 50 рублей с человека, а жители отдаленных деревень ‒ по 550 рублей, потому что оттуда везти мусор за 300-400 километров, и при стоимости бензина, так и выходит.

Да, и есть же территории, куда и автотранспорт не ходит.

Да, есть такие, где только вертолетом, либо по реке, либо по автозимнику. Там будем делать объекты временного накопления. Нам закон позволяет в таких случаях до 11 месяцев накапливать на специальных площадках – это должна быть ровная поверхность, заасфальтированная, с какой-то канавой, которая будет собирать фильтрат. Раз или два раза в год оттуда мусор будет вывозиться. На Камчатке, кстати, вообще вывозят кораблями, потому что у них нет дорог, зато есть пристани в каждом поселке.

А у нас из недоступных территорий сейчас как вывозят?

Никак. Заедьте во многие маленькие деревушки – мусор лежит в оврагах, в лесах. При этом все жители говорят: «Мы мусор сжигаем в бочке, органику на компост». Спрашиваешь: «Откуда тогда свалки?» Отвечают: «А мы не знаем. Привезли, а кто – не знаем».

Эти свалки будут ликвидировать?

Да. Есть федеральный проект «Чистая страна», который подразумевает за счет бюджета Федерации ликвидацию накопленного вреда и всех несанкционированных свалок на территории населенных пунктов. А так в правилах обращения с отходами – № 1156 ПП – написано, что должен этим заниматься собственник земельного участка. С начала работы регоператора будет так, что оператор выявляет свалку, направляет письмо собственнику или пользователю, который должен своими силами убрать или заключить договор на ликвидацию, если он этого не делает, регоператор ликвидирует сам, а потом по суду может взыскать с него эти затраты.

Одна из глобальных целей всей реформы – ликвидировать свалки, но если мусор вывозится компанией, то цепочка будет завязана, ему невыгодно в канаву везти…

Да, сейчас образователь отходов нанимает транспортную компанию, которая вывозит мусор. Серьезные транспортники везут на полигон и платят за размещение, а какая-нибудь частная «газелька» поехала – и в лес все свалила, там же не надо платить, все деньги себе на карман. Но меняется схема финансирования. Все образователи отходов – управляющие компании, физлица, юрлица, включая больницы, садики, школы, ‒ платят регоператору. Тот нанимает транспортные компании, определяет полигон. Они везут туда, а потом предоставляют документы, подтверждающие размещение отходов на этом конкретном полигоне. Полигон, в свою очередь, тоже дает подтверждающие документы. Только после этого они оба получают деньги от регоператора. Если транспортник не привезет мусор на полигон, а свалит его в лесу, он ни копейки не получит.

Это понятно, но обычные люди, которые привыкли тащить все в лесок ближайший, с ними как быть?

Когда им придут счета, им уже не будет смысла нести мусор на несанкционированную свалку. Конечно, надо, чтоб поменялось сознание людей.

Возвращаясь к полигонам, которые уже не действуют. Как будет проводиться рекультивация?

Если полигон на территории населенного пункта, то мы включаем его в реестр объектов накопленного вреда. Собственник земли должен провести проектирование рекультивации, а после проекта и экспертизы делается заявка в Минприроды РФ о включении в федеральный проект «Чистая страна», о котором я уже говорил. Мы, кстати, уже направили заявку в Москву по Широкой Речке.

О! О ней так много говорят, но когда работа-то начнется? Там ведь иностранцы хотели метан выкачивать?

Да, шведы заказали двигатели, как они будут готовы, приступят к монтажу для дегазации полигона. Но это только одно направление рекультивации. Весь проект оценивается в 680 млн рублей – это очень все дорого. Надо не только газ забрать, но и фильтрат, провести планировочные работы, а потом засыпать землей. Но не просто землей, надо сделать саркофаг ‒ из глины или бентонитовые маты настелить, чтобы не пропускать ни туда, ни сюда воду и воздух. В Москву соответствующая заявка подана.

Какие-то еще крупные объекты попадут в проект?

Вчера мы рассматривали полигон Красный в Верхней Пышме.

Это который горит все время?

Он уже закрыт. Проект готовят. Есть еще несколько объектов в области. Все их потихоньку закроют, но десятилетия уйдут. Понимаете, большинство полигонов созданы в 50-70-е годы прошлого века, без учета современных требований. Да элементарно – карьер есть, вот туда и возите, кто там тогда думал? А сейчас даже морфология мусора изменилась. Тогда была, в основном, органика и бумага, пластика не было, никто и не переживал. А сейчас все серьезно.

Интересен момент с раздельным сбором мусора – все-таки будет семь контейнеров?

У нас есть постановление правительства № 780 – там действительно говорится, что может быть до семи контейнеров под разные виды мусора. Но это только если жители многоквартирного дома приняли такое решение и согласовали с регоператором. Может быть и один контейнер для всего. Но мы планируем внести изменения, чтобы минимум было два вида отходов ‒ пищевые и непищевые. Тогда органику будут везти на полигон сразу, а непищевые отходы – на сортировочный комплекс.

Логично по всему городу принять решение ‒ всем в Екатеринбурге ставить по два контейнера, и так работать.

У нас по ЖК РФ каждый дом самостоятельно выбирает форму управления, сам принимает и другие решения. Нельзя распространить на весь город единые правила.

Почему? Это ж целесообразней.

Давайте пофантазируем: будет дуальный сбор в обязательном порядке, но тогда надо, чтобы были мощности по сортировке, а их пока недостаточно.

А сколько надо?

У нас полтора миллиона жителей, значит, где-то около 550-600 тысяч тонн отходов в год свозится на полигоны. Сортировка на Широкой Речке рассчитана на 200 тысяч тонн. То есть еще надо на 400 тысяч.

Новые мощности должен будет регоператор строить?

Да, либо любой инвестор, который хочет с этим зайти. Желающих сейчас более чем достаточно. Но это пока намерения. Будем выбирать из конкретных предложений с конкретной инвестпрограммой и сроками окупаемости. Все ждут, пока заработает реформа – какие потоки пойдут, посмотреть саму систему.

Хорошо. А опасные отходы – как будут собираться?

По ртутьсодержащим лампам организация сбора закреплена за управляющими компаниями или органами МСУ. Но в законе все очень общими словами написано.

Управляшки вообще не горят желанием этим заниматься…

Они пишут: мы организовали сбор, по адресу такому-то вахтер принимает лампы. А то, что адрес один на 500 домов и надо добраться еще до пункта сбора, их не волнует, потому что в законе не прописано. Мы предлагали минстрою прописать норматив, что на МКД на 200 квартир, например, в обязательном порядке должен быть контейнер, но пока не видим изменений законодательства.

Пока другой разговор идет ‒ о создании федерального оператора по обращению с отходами 1-2 класса опасности, туда и лампы, с натягом батарейки идут. Возможно, это возьмут на себя структуры Росатома.

Вы сказали, что не хватает мусоросортировочных мощностей, пока их не построили, что с мусором будет?

У нас в планах создание 12 межмуниципальных центров с большим мусоросортировочным комплексом. Есть концессионное соглашение по строительству в Красноуфимске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, Алапаевске, Асбесте, Талице. Мы хотим модернизировать Широкореченский комплекс. В Каменске уже есть и работает.

А «хвосты» где хоронить?

Пока на существующих полигонах, которые включены в госреестр. Будем рассматривать новый полигон взамен Широкореченского, который уже 3-4 года не работает. Пока все из Екатеринбурга принимает Северный полигон, но его надо разгрузить. Ищем участок.

Есть наброски?

Пока без комментариев.

Хорошо, ну а по строительству сортировочных комплексов жители не протестуют?

Жители везде будут выступать против. Это от незнания. Все всегда против: «Не надо мне возле дома контейнеры, сортировку тоже не надо». Будем убеждать. Искать места не вблизи городов, хотя везти за 300 км, где нет жилья, тоже нет смысла, потому что тогда и платить будем по полторы тысячи рублей с человека в месяц. Можно ведь и на Луну мусор отправить, только дорого будет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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