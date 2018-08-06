На лошадях, мопедах и на детях – кто и как свозит мусор на стихийные свалки (ВИДЕО)

В Свердловской области на несколько месяцев перенесли «мусорную» реформу, которая, по задумке властей, должна в том числе избавить регион от стихийных свалок, когда нагруженные твердыми коммунальными отходами машины скидывают мусор в ближайших лесках. Но, как показывает практика, стихийные свалки, в основном, устраивают простые граждане. Об этом «Новому Дню» рассказали экоактивисты, которые установили на свалках в Березовском фотоловушки ‒ оборудование, реагирующее на движение и фиксирующее нарушителей.

«Устанавливая фотоловушки на несанкционированных свалках, мы надеемся поймать крупняк – нарушителей на больших машинах с какими-нибудь промышленными отходами. Но первым же нарушителем оказался пенсионер. Также камера поймала инвалида и трех несовершеннолетних девочек. Если внимательно присмотреться к мусору на этих свалках, то можно с уверенностью заявить, что на 90% мусор образуют обыватели, обычные жители близлежащих домов. Везут все: от пищевых отходов до мертвых домашних питомцев, ‒ пояснил «Новому Дню» Сергей Стуков. ‒ С одним заявлением в полицию мы уже обратились. На очереди еще два. Мы не собираемся никого жалеть – ни пенсионеров, ни многодетных, ни подростков. Только штрафами, только неотвратимостью наказания можно решить проблему образования несанкционированных свалок».

Как рождаются стихийные свалки

Такую же свалку, как в Березовском, устроили обитатели Уктуса, которые свозят к дому на Просторной, 4, груды хлама. По словам очевидцев, иногда сюда приезжают «газели», груженные мусором, в том числе ‒ с окрестных шиномонтажек, иногда – частники. Видеооператор «Нового Дня» заснял, как к стихийной помойке приехала повозка, запряженная гнедой лошадью. Извозчик выгрузил мусор и отбыл.

Напомним, власти Екатеринбурга инициировали несколько лет назад программу «Наш мусор в белом». Ее суть заключается в том, что жители частного сектора должны покупать под отходы специальные биоразлагаемые мешки, в цену которых уже включены затраты на вывоз отходов. Однако покупать экопакеты екатеринбуржцы не торопятся, предпочитая выносить мусор на стихийные свалки.

Екатеринбург, служба информации

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