Общественники с помощью фотоловушек находят мусорщиков-нелегалов, которых никто не наказывает

Удивительное продолжение получила история общественников из Березовского, которые установили фотоловушки на несанкционированных свалках, чтобы найти тех, кто приносит мусор в леса, и наказать их. Выяснилось, что в Свердловской области просто не существует закона, по которому нарушителям грозят хоть какие-то санкции, кроме порицания.

«Когда мы устанавливали фотоловушки, заручились поддержкой всевозможных чиновников. Даже в прокуратуре сказали, что данные, полученные с камер, ‒ железобетонное доказательство нарушения. Двух нарушителей мы поймали. Первый случай был в июле, второй ‒ в августе. По обоим написали заявления в полицию, причем предоставили все данные ‒ и кто эти люди, и где живут, и на каких машинах ездят. Но оказалось, что полиция передала документы в административную комиссию при администрации Березовского городского округа, и сегодня по обоим были вынесены отказные постановления», ‒ рассказал «Новому Дню» экоактивист Сергей Стуков.

По его данным, причиной отказа стало то, что с 1 августа 2108 года статья 15.1 Кодекса об административных нарушениях Свердловской области «Разбрасывание бытового мусора в неотведенных местах» утратила силу. «Конечно, я буду пытаться обжаловать это решение, буду писать в минприроды, Росприроднадзор, прокуратуру, главному санитарному врачу, но сейчас получается, что неотвратимости наказания нет. Мы ловим ‒ а их не наказывают. Это такой призыв всем жителям Березовского городского округа: «Граждане, пожалуйста, выбрасывайте в лес, на дорожках и опушках, вас за это не оштрафуют», ‒ заявил Стуков.

Напомним, фотоловушки в Березовском зафиксировали нескольких нарушителей ‒ пенсионера, инвалида и трех несовершеннолетних девочек. Видео с камер ранее публиковал «Новый День».

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