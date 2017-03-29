Мусор в белом против мусора в желтом. Жители села оказались чистоплотнее екатеринбуржцев (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 29.03.17

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Жители Екатеринбурга никак не хотят принимать участие в программе «Наш мусор в белом», которую инициировали местные власти. Согласно проекту, в цену специального биоразлагаемого мешка уже включена цена за вывоз отходов. Однако покупать эко-пакеты екатеринбуржцы не торопятся. В отличие от жителей поселков за пределами города.

Как передает корреспондент NDNews.ru, цена одного пакета в рамках акции «Наш мусор в белом» – 34 рубля. Они продаются в обычных продуктовых магазинах и ларьках на территории частного сектора. Как говорят продавцы, многие покупают специальные пакеты. Но, по данным комитета по экологии администрации Екатеринбурга, процент сознательных граждан ничтожно мал. В частности, в прошлом году екатеринбуржцы купили 109 тысяч таких пакетов. Однако механизма воздействия, кроме уговоров, у местных властей нет – законодательно обязанность платить за вывоз мусора у жителей частного сектора не прописана.

Вероятно, что все изменится со вступлением в силу ФЗ №458, который должен был заработать с 2017 года, но был отложен до 2019 года. Согласно новому документу, платить за вывоз, переработку и ликвидацию твердых коммунальных отходов должны будут все россияне, а не только те, кто живут в многоквартирных домах.

Пока же многие жители частного сектора продолжают свинячить. Опрошенные корреспондентами NDNews.ru жители Уктуса либо вообще не знали об акции «Наш мусор в белом», либо отказались покупать пакеты, потому что не хотят переплачивать – во многих районах города, где есть частные дома, существуют несанкционированные свалки. Ликвидировать их обязаны власти за счет средств городского бюджета, а штрафы за складирование пакетов с отходами ничтожно малы, да и за руку каждого несознательного не поймать. В прошлом году из таких мест вывезли 19,5 тонны мусора. «Много свалок в Цыганском поселке – оттуда через день приходится мусор вывозить. Также проблемы в частном секторе Уктус левобережный и на Сортировке», – сказал глава комитета по экологии Егор Свалов.

В разговоре с корреспондентом NDNews.ru г-н Свалов признался, что не спасают даже крайние меры. «Может, просто не убирать у них этот мусор – и они перестанут?» – предложили журналисты чиновнику. Однако он сказал, что такую меру воздействия уже пробовали. Не сработало.

Депутаты ЕГД на одном из последних заседаний также обсуждали проблему. Предлагали ставить муляжи камер, предупреждающие таблички, использовать возможности социальной рекламы. Но маловероятно, что это сработает.

Тем не менее, удачные примеры бережного отношения к месту, где ты живешь, в Свердловской области есть. Например, в поселках Северка, Решеты, Новоалексеевское тоже продают специальные мешки для мусора. Правда, стоят они в два раза дороже екатеринбургских – за один желтый мешок просят по 70 рублей. И точно так же в стоимость пакета включены вывоз и утилизация мусора. Сельчане куда охотнее приобретают эти мешки – по свидетельствам продавцов. К тому же, в отличие от частного сектора в Екатеринбурге, в этих поселках свалок нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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