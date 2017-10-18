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Среда, 18 октября 2017, 12:26 мск

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Свердловчан заставят сортировать мусор: будет семь видов отходов

Свердловчан заставят сортировать мусор: будет семь видов отходов

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ, которое курирует «мусорную» реформу, объявило, что утвердило новую систему организации и сбора твердых коммунальных отходов. Перейти к ней муниципалитеты Среднего Урала должны будут к началу 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

До весны следующего года в Свердловской области появится региональный оператор, который должен будет защитить новые тарифы на вывоз, переработку и утилизацию мусора для населения – в том числе для тех, кто живет в частном секторе. Ранее в интервью нашему агентству исполняющий обязанности министра ЖКХ Николай Смирнов говорил, что существенного роста тарифов не будет. Однако кто станет регоператором и о каких суммах идет речь, пока спрогнозировать сложно.

Между тем, уже известно, что для населения изменится не только размер платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, но и сам принцип работы с ними. «Согласно установленным правилам, главной обязанностью потребителей становится сортировка отходов. В зависимости от видов ТКО, граждане должны будут складировать их в отдельные контейнеры. Емкости для этого в местах накопления мусора будут иметь либо специальную символику, либо разную цветовую индикацию: «несортированные отходы» – серый цвет; «бумага» – коричневый; «пластик» – синий; «стекло» – зеленый; «пищевые отходы» – черный; «ртутьсодержащие отходы» – желтый; «элементы питания» – оранжевый», – приводит слова главы минЖКХ пресс-служба ведомства.

По словам г-на Смирнова, для крупногабаритных грузов в местах накопления ТКО органы местного самоуправления и уполномоченные организации должны будут предусмотреть либо специальные площадки, либо предназначенные для этих целей бункеры-накопители. «Что касается сбора отходов от утративших свои потребительские свойства товаров и упаковки – стеклянной тары, жестяных банок и прочего – он может быть организован через стационарные и мобильные пункты приема, а также специальные автоматические устройства. Далее эти отходы, отметил исполняющий обязанности министра, будут передаваться для утилизации или переработки либо их непосредственным производителям, либо уполномоченным на осуществление такой деятельности организациям», – сказал Николай Смирнов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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