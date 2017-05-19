Прекратите сортировать мусор! Эксперты объяснили, почему раздельный сбор – это плохо

Публикации за 19.05.17

В Екатеринбурге сегодня прошла Вторая международная конференция по устойчивому развитию городов International Conference on Sustainable Cities. На одной из секций эксперты обсудили, в том числе, вопросы экологии раздельного сбора мусора, который пропагандируется как благо. Однако специалисты «мусорной» отрасли уверены, что на самом деле призывы отделять пластик от бумаги и картофельных очисток – это плохо. Подробности – в материале NDNews.ru.

Об использовании вторичных ресурсов в городской среде рассказал директор «Уралтермопласта» Андрей Созонов, который начал с заявления, что он категорически против раздельного сбора мусора. «Я считаю это вредным для обращения отходов. Представьте, что вы инвестор, и вам предлагают вложить деньги в сортировочный завод ценой в миллиард. Вы соглашаетесь, потому что тот завод, который на Широкой Речке, – он первобытный, то же самое, что с помощью двух палочек огонь добывать. Но на ваш завод начинают приходить только картофельные очистки. Потому что вот тот поставил сетки для сбора пластика, тот – собирает макулатуру, третий – стекло. А вам что остается? Ведь есть технологии, которые позволяют сортировать мусор на месте. Задача потребителя – только аккуратно выбросить свои отходы в бак, а перевозчика – вовремя вывезти», – сказал он.

Как объяснил корреспонденту NDNews.ru г-н Созонов, по его мнению, ни России, ни какой бы то ни было другой стране не добиться, чтобы 100% населения сортировали отходы. «Допустим, 80% охотно будут сортировать мусор. Ну, а я мальчиш-плохиш, все испорчу. Стоит, например, сетка для пластика, а я в нее накидаю других отходов. И получается, что представителю завода по переработке пластика придется еще и сортировкой мусора заниматься. Я убежден, что раздельного сбора, к которому нас сейчас активно призывают, не будет никогда, – пояснил собеседник агентства. – И дело вовсе не в менталитете. Ведь за рубежом есть и экономическая составляющая. Допустим, там человек платит за вывоз и переработку мусора 50 евро, но он при этом его сортирует, а если он не будет сортировать, то ему придется заплатить 250 евро. Система у них там ведь на этом работает, а не только на «экологическом» сознании. И у нас поставить разноцветные баки – это мало. Надо тогда еще тарифную систему выстраивать и штрафные санкции, и контроль вводить. А пока у нас тариф один, а они должны существенно отличаться, чтобы у жителей был стимул сортировать отходы. Но вообще мне никто не может объяснить, почему люди должны этим заниматься».

По его словам, идеальный вариант для того, чтобы в городах было чисто, а свалок, как на Широкой Речке, не было, – это монополизация сферы. «Пусть будут пункты приема сырья. Потому что отходы – это, по сути, собственность жителя. И он может заплатить управляющей компании, чтобы она их вывезла, а может – отнести их в приемный пункт, чтобы ему там дали за это рубль. И владелец того самого завода за миллиард и должен наладить систему этих пунктов, чтобы у него не отбирали сырье. Если надо, чтобы был порядок, хотим мы этого или нет, должна быть некая монополия», – подчеркнул он.

По словам Созонова, сейчас никакой системы нет. Хотя бы в примере с мобильными пунктами сдачи отработавших автомобильных аккумуляторов. «Вот на каких основаниях они работают? Ведь те, кто на трассах стоит и покупает аккумуляторы, тут же у машины выливают кислоту», – сказал он.

В беседе с корреспондентом NDNews.ru эксперт отметил, что желающих инвестировать в сферу переработки мусора немало. «Это ведь ресурсы, за них все равно будет борьба. И это не пустой оптимизм, я уверен, что в ближайшее время это будет работать по-другому», – сказал Созонов.

Он также привел в пример то, как используется пластик, который поступает на переработку на его предприятие. «Например, из него делают песочницы, домики для детских площадок, а в прошлом году, когда реконструировали проспект Ленина, поставили на новых участках ограждения из пластика. Вы их по виду от чугунных, которые давно там стоят, не отличите. Визуально они одинаковы, только у пластиковых влагопотребления – ноль, к тому же их красить не надо. И еще георешетки. Я сам автомобилист. И все мы грешны в какой-то степени – залезешь порой на газон, потому что если не залезешь, то будешь движению в правом ряду мешать. И тут решает геосетка из пластика. В отличие от такой же, но из бетона, она не забирает влагу и не разваливается. Спектр применения пластика в городской среде очень широкий, – сказал он. – Уже согласовали изготовление «лежачих полицейских». Потому что краска с бетонных стирается, иногда их не видно, а будут делать сразу цветные, прокрашенные полностью, и даже в процессе износа они будут видны».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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