В Свердловской области выберут «мусорного» регоператора в конце года – готовьтесь к росту тарифов на вывоз отходов

В Свердловской области уже со следующего года должен заработать новый поход к переработке т.н. твёрдых коммунальных отходов. Для этого в регионе будет выбран региональный оператор. По прогнозам экспертов, им станет «ֿРостех». Но заработает территориальная схема только с 1 июля 2019 года. Об этом рассказал сегодня глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов. По его словам, свердловские власти отказались от технологии сжигания мусора и сейчас выбирают между двумя вариантами. Первый – максимальная сортировка мусора. Второй – дуальный сбор и сжигание «хвостов». Скорее всего, в регионе реализуют первую схему, и здесь заработают мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы. «Это задача пяти лет – выйти с 20 до 80% переработки мусора», – сказал Смирнов.

Его курганские коллеги пожаловались на то, что тарифы в этой сфере высоки, однако, по словам Смирнова, цены будут расти для мусоропроизводителей. «Нужно реально понимать, чтобы в эту сферу пришёл бизнес, говорить о снижении платежей у производителей ТКО – это миф. Инвесторы должны получить возврат средств, в том числе за счёт тарифной составляющей», – сказал он.

По словам экспертов, которые приняли участие в обсуждении, сейчас речь идёт о плате в размере 100-120 рублей в месяц в среднем по России. «Люди уже платят гораздо больше, оставляя деньги в аптеках, покупая лекарства от легочных заболеваний», – сказали участники панельной дискуссии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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