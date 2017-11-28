Вывоз мусора «по-новому» может обойтись свердловчанам в 500 рублей с квартиры

Переход на утилизацию твердых коммунальных отходов по новому федеральному закону в Свердловской области остается больной темой. Еще не утверждена региональная программа по утилизации отходов, не выбраны региональные операторы, но уже есть опасения, что область провалит и это поручение федерального центра, а тарифы для населения серьезно возрастут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс перехода на новую схему утилизации ТКО обсудили сегодня на комитете заксо по АПК и охране окружающей среды. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что в конце декабря – январе будут объявлены три конкурса по отбору региональных операторов, которые будут заниматься утилизацией мусора. При этом региональной программы по утилизации отходов еще нет, есть только разработанная в прошлом году схема по размещению отходов, делящая Свердловскую область на три части, примерно равные по числу жителей. По словам Смирнова, для проведения конкурсов этого достаточно, а сама программа будет разработана в 2018 году уже совместно с регоператором с учетом технологий, которые будут ими использоваться, в частности, будут они сжигать отходы или производить глубокую переработку. Также до 1 июля РЭК должна согласовать оператору тарифы на утилизацию мусора для граждан. Платежи будут вноситься я по аналогии с взносами в фонд капремонта, ежемесячно.

У депутата Вячеслава Вегнера на этом этапе возникло к министру несколько принципиальных вопросов: правда ли, что утилизация мусора от одной квартиры будет обходиться в 500 рублей, как власти планируют их собирать, и что они будут делать, если собрать платежи с населения не удастся – ведь в проекте областного бюджета не заложены средства на покрытие расходов регоператора. И заложить их невозможно, поскольку не сверстана программа утилизации ТКО. Вячеслав Вегнер также обратил внимание на то обстоятельство, что разработка региональной программы – обязательное условие федерального закона «Об отходах производства и потребления». Иначе регион не вправе рассчитывать на субсидии из федерального бюджета и не сможет попасть в соответствующие федеральные программы, подчеркнул он.

Николай Смирнов на это ответил, что «министерство не утверждает тарифы», но, по предварительным прикидкам, утилизация мусора от средней трехкомнатной квартиры действительно может быть оценена примерно в 500 рублей в месяц. С тех, кто не будет платить добровольно, взносы будут взыскивать по суду. Однако не вся сумма ляжет на плечи граждан, поскольку правительством РФ определен предельный индекс повышения тарифов на жилищные и коммунальные услуги в размере 7,0%. Разницу же, заявил Смирнов, бюджет возместит уже по итогам 2018 года, из бюджета 2019 года, поэтому отсутствие денег в казне никого смущать не должно.

Тем не менее, членов комитета отсутствие программы все же смутило. Министерству было рекомендовано максимально ускорить разработку программы.

Напомним, в связи с изменением федерального законодательства в Свердловской области уже со следующего года должен заработать новый подход к переработке т.н. твёрдых коммунальных отходов. Для этого в регионе будет выбран региональный оператор. По прогнозам экспертов, уже есть несколько крупных интересантов. По данным депутата Вегнера, среди претендентов есть как те, кто настроен на глубокую переработку отходов, так и те, кто планирует просто сжигать их. «А этого допускать ни в коем случае нельзя – они нас просто перетравят», – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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