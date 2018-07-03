Готовьтесь: снижение ставки на мусор ударит по карманам россиян

Совсем немного времени остается до того момента, как в России начнет действовать мусорная реформа. Жители страны ‒ это касается и владельцев частного жилья, и собственников квартир ‒ будут платить отдельной строкой за обращение с т.н. ТКО ‒ твердыми коммунальными отходами. Вообще-то большинство жителей многоквартирников платят за это и сейчас, но расходы зашиты в строку «Содержание жилья», а с января 2019 года (а в некоторых регионах раньше) в квитанции добавится новый пункт. Сколько, например, будут платить жители Свердловской области, до сих пор неизвестно, хотя власти обещали обнародовать новый тариф уже в июне. Но сейчас появились новые нюансы, которые позволяют сделать выводы о том, что государство будет брать с мусорообразователей ‒ то есть со всех, кто выбрасывает отходы на помойку, ‒ чуть больше, чем предполагалось.

Дело все в том, что правительство РФ издало новое постановление о размере платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Это такой «налог на вредность», который должны отчислять в бюджет владельцы разных предприятий, которые наносят ущерб природе. Это касается и мусорных полигонов. Как ни странно, для них власти внезапно и резко снизили размер платы ‒ с 663,2 рубля до 95 рублей за тонну мусора. К чему такая щедрость? В Минстрое РФ, которое курирует и сферу ЖКХ, объяснили, что высокая ставка для полигонов ТКО непременно отразится и на размере тарифа за обращение с отходами и для жителей страны. Поэтому ее долго пытались снизить. При предыдущем составе правительства не получалось. А теперь вышло. Кажется, это хорошо, власти позаботились о народе? Ну почти.

Во-первых, плата за НВОС будет все равно расти ‒ ежегодно на 15%. К 2025 году она достигнет показателя в 791,3 рубля за тонну мусора. Так что можно ожидать, что и тарифы для населения тоже будут индексировать каждый год на все те же 15%. К тому же, именно этот процент ‒ предельный показатель роста тарифа в год. Меньше – можно, больше ‒ нельзя.

Во-вторых, жители многих регионов, в том числе Свердловской области, до сих пор не знают, какой ценник им выставят за вывоз, сортировку, переработку, хранение и утилизацию мусора. Ни региональные операторы, которые предлагают тариф, а у нас в регионе их три, ни региональная энергокомиссия, которая этот тариф, в свою очередь, должна утвердить, подробностями и особенностями формирования платы делиться не спешат. И рядовой потребитель едва ли когда-нибудь узнает, как повлияет (и повлияет ли вообще) на тариф постановление правительства РФ о снижении платы за НВОС. Размер платы для населения может остаться высоким (как если бы не было никакого постановления), да еще каждый год расти.

В-третьих, надо сказать и про состояние окружающей среды, на улучшение которого и была направлена вся реформа. Плата за НВОС ‒ это отчисления в региональные бюджеты, чтобы областные власти могли финансировать рекультивацию старых свалок, как, например, та, что в Екатеринбурге на Широкой Речке; чтобы они могли строить новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы, а не копить тысячи и тысячи тонн гниющего мусора. Снижение платы означает, что денег на все это будет меньше, и чище от начала действия реформы, увы, пока не станет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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