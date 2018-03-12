Екатеринбург начнет платить за мусорную реформу раньше других

Жители Екатеринбурга – как частного сектора, так и многоквартирных домов, – первыми в Свердловской области увидят в квитанции на оплату ЖКУ отдельную строку на вывоз, обработку и утилизацию мусора. Об этом рассказал сегодня министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, до мая регоператор – это, напомним, для Восточной зоны, в которую вошел и Екатеринбург, Спецавтобаза – должен будет обратиться в Региональную энергетическую комиссию за утверждением тарифа. Каким он будет, пока неизвестно.

«Но точно, что суммарный рост платы граждан за коммунальные услуги не может превысить предельный индекс, установленный указом губернатора Свердловской области. Этот вопрос будет жестко отслеживаться и министерством, и РЭК», – заверил г-н Смирнов.

Как напоминает «Новый День», платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами будут отнесены не к жилищной (как сейчас), а к коммунальной услуге, а значит, плата будет рассчитываться из числа зарегистрированных или фактических проживающих в доме или квартире людей.

Добавим, что у жителей территорий Свердловской области, которые были отнесены к Северной и Западной зонам на терсхеме, есть чуть больше времени, чтобы платить «по-старому» – управление ФАС по региону признало оба конкурса по выбору регоператоров недействительными после жалоб несостоявшихся участников торгов. Сейчас минЖКХ региона пытается оспорить решение ведомства в Арбитражном суде. Однако договоры будут заключены позже, значит, у операторов Северной и Западной зон будет как минимум по три месяца, чтобы защитить тарифы в РЭКе и начать взимать плату с населения. «Если затянется процесс по двум другим территориям, то [плата с населения по новым тарифам] будет с 1 января 2019 года. Это предельный срок, дальше откладывать некуда», – добавил министр.

Екатеринбург, служба информации

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