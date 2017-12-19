Свердловчане будут платить за мусор «по головам»

В Свердловской области уже к концу этого года выберут региональных операторов, которые будут заниматься всей сферой, связанной с твердыми коммунальными отходами. Именно эти компании и будут устанавливать тарифы для населения на вывоз, переработку и утилизацию обычного бытового мусора. Пока что сумма сбора неизвестна. Ранее назывались разные ценники – от 100 рублей в среднем до 500 рублей с трехкомнатной квартиры. Однако на сегодняшнем круглом столе, посвященном реформе ТКО, в вопрос внесли ясность. Как сообщил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в регионе будет принят подушевой принцип начисления – плата будет рассчитываться исходя из количества зарегистрированных или проживающих в квартире, а не от ее площади. «Это будет не жилищная, а коммунальная услуга», – сказал он.

По словам министра, пока говорить о размере тарифа нельзя – его будет устанавливать РЭК на основании программ, которые представят в комиссию регоператоры. Однако точно известно, что никто не отменял указ президента о предельном росте цен на жилищно-коммунальные услуги, поэтому пока резкого скачка ждать не стоит.

Его выступление дополнила начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области Яна Куприкова. По ее словам, в соседнем регионе уже выбран один оператор. Это произошло в мае. Был назначен и тариф – 85 рублей 45 копеек с человека в месяц. Будут ли цифры в квитанциях свердловчан отличаться от тех, что выставят челябинцам, пока не ясно: платеж за вывоз мусора «зашит» в строку квитанции «Содержание жилья», поэтому о реальных его размерах можно только догадываться. Как правило, управляющие компании неохотно идут на расшифровку содержимого этого пункта.

Еще один важный момент связан с обязанностями, которые лягут на плечи свердловчан с 1 июля 2018 года, когда заработает новый закон о ТКО. Ранее в минЖКХ региона заявляли, что жители области должны будут сортировать мусор самостоятельно. Говорилось о семи разных видах. «Несортированные отходы» – серый цвет; «бумага» – коричневый; «пластик» – синий; «стекло» – зеленый; «пищевые отходы» – черный; «ртутьсодержащие отходы» – желтый; «элементы питания» – оранжевый». Между тем, как пояснил агентству г-н Смирнов, это не означает, что на всех без исключения контейнерных площадках появится по семь разных урн. «Лампы и батарейки точно будут отдельно. Дальше должен быть как минимум дуальный сбор – органика и неорганика. В зависимости от объемов накопления уже и будет определяться, сколько видов контейнеров – от двух до семи. В удаленном поселке, где конкретный вид отходов будет копиться в течение полугода, зачем ему там стоять? Где целесообразна глубокая сортировка, там и будет проходить», – сказал он.

По словам директора «Уралтермопласта» Андрея Сазонова, сортировать мусор руками жителей – вообще плохая идея. Эту информацию он ранее озвучивал нашему агентству, и повторил позицию вновь. «Возможности области позволяют не сортировать мусор в контейнерных площадках. В дальнейшем все вернется в один бак. Сегодня есть другие технологии, которые позволяют работать с неотсортированным мусором», – подчеркнул он.

По его словам, из бачков на контейнерных площадках все самые ценные фракции будут забирать разные люди и организации, чтобы нажиться на сдаче вторсырья в пункты переработки. Кстати, подобные тенденции уже можно наблюдать в Екатеринбурге. Как ранее писал «Новый День», предприимчивые горожане вывозят пластик из специальных сеток во дворах. О том же агентству говорил и глава комитета по экологии Екатеринбурга Егор Свалов, приводя в пример Москву, где действуют целые бригады бомжей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

К старушке-ветерану, обманом лишенной жилья, наконец-то приехал прокурор (ВИДЕО). / Деревянный торт со свечками и пластиковые дома: что успели построить к Новому году на площади 1905 года (ФОТО). / На Урале из-за обнищания граждан выросло число жалоб на поборы в школах и детских садах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»