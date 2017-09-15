В Екатеринбурге цыгане воруют мусор из сеток для вторсырья

В Екатеринбурге раздельным сбором мусора стали интересоваться предприимчивые горожане: из сеток для пластика, которые установлены во многих дворах многоквартирных домов, они воруют отсортированный мусор. Как рассказывают горожане, поначалу из сеток пластик понемногу выгребали бомжи, чтобы сдать в пункты приема вторсырья. Но из-за того, что пластик объемный, и чтобы на нем что-то заработать, нужно действительно много сырья, они предпочитают искать стекло и металл.

Тем не менее, нашлись горожане, которые все же усмотрели выгоду в вывозе пластика из специальных сеток. «Вчера вечером, когда уже стемнело, т.е. около девяти часов, во двор приехала машина, обычная легковушка. Из нее «десантировались» двое цыган, мужчина и женщина, с огромной сумкой. Они опрокинули набок сетку для пластика, а потом перебросали в свою торбу все, что отсортировывали жители близлежащих домов», – рассказывают жители дома на улице Московской.

По словам жильцов, они пытались дозвониться до полиции – очевидно, что вторсырье из спецконтейнера доставали не те, кто установил сетку. Но сделать этого не удалось – телефон ОП №8, за которым закреплена эта территория, не отвечал. Впрочем, позднее в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что при краже мусора, который никому не принадлежит, не образуется состава преступления, т.к. ущерб никому не причинен.

Напомним, что ранее о такой проблеме рассказывал глава комитета экологии Екатеринбурга Егор Свалов. Несмотря на комичность ситуации – кто-то крадет мусор – это может иметь негативные последствия для раздельного сбора мусора и переработки пластика. «Бомжи изымают непищевые отходы у тех, кто на этом зарабатывает деньги. У нас пока это некритично, но я был в командировке в Москве, так там большая проблема с этим, потому что из специальных урн целые бригады бомжей выгребают, например, весь пластик. Компании, которые этим занимаются, платят налоги, делают отчисления, лишаются части своей прибыли. Так что с этим придется как-то бороться», – ранее в интервью агентству говорил Егор Свалов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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