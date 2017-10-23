Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:57 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

«Постарались цыгане». На улице Викулова ночью украли канализационные люки (ФОТО)

«Постарались цыгане». На улице Викулова ночью украли канализационные люки (ФОТО)

На велодорожке на отрезке от «Радуга парка» до Московского тракта пропали все люки, закрывающие канализационные коллекторы. Об этом сегодня сообщил один из читателей паблика «Инцидент Екатеринбург». Причем автор записи сразу назвал подозреваемых в краже: «Постарались цыгане, их видели с тележкой, снимали и увозили к себе».

Новый День: ''Постарались цыгане''. На улице Викулова ночью украли канализационные люки (ФОТО)

Как убедился фотокорреспондент агентства, люки на указанном отрезке до сих пор открыты. Опасные для прохожих и велосипедистов места отмечены покрышками, ветками и тому подобным мусором.

Новый День: ''Постарались цыгане''. На улице Викулова ночью украли канализационные люки (ФОТО)

В УМВД по Екатеринбургу РИА «Новый День» сообщили, что в ОП № 8 и ОП № 9 сообщений о краже люков не зарегистрировано.

Новый День: ''Постарались цыгане''. На улице Викулова ночью украли канализационные люки (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

В Каменске-Уральском до сих пор ищут девушку, которую отказалась госпитализировать скорая. / Слух дня: Свердловский академик не хочет уступать мандат банкиру с чеченскими корнями. / Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в екатеринбургский вуз.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Екатеринбурге цыгане воруют мусор из сеток для вторсырья

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

«Рынок трясёт, продукцию возить не на чем», – Алексей Дронов раскритиковал УВЗ

Вернуть ограждение площадки на Металлургов собачникам пообещали за неделю

На ЖБИ управляющая компания выгнала из подвала «подставных» электриков (ФОТО, ВИДЕО)

Макаровский мост проверили десятью грузовиками: вопрос о дате открытия движения остался открытым
Все новости