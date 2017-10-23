«Постарались цыгане». На улице Викулова ночью украли канализационные люки (ФОТО)

На велодорожке на отрезке от «Радуга парка» до Московского тракта пропали все люки, закрывающие канализационные коллекторы. Об этом сегодня сообщил один из читателей паблика «Инцидент Екатеринбург». Причем автор записи сразу назвал подозреваемых в краже: «Постарались цыгане, их видели с тележкой, снимали и увозили к себе».

Как убедился фотокорреспондент агентства, люки на указанном отрезке до сих пор открыты. Опасные для прохожих и велосипедистов места отмечены покрышками, ветками и тому подобным мусором.

В УМВД по Екатеринбургу РИА «Новый День» сообщили, что в ОП № 8 и ОП № 9 сообщений о краже люков не зарегистрировано.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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