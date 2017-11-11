В МинЖКХ рассказали, во сколько обойдется гражданам «мусорная» реформа

Жители Свердловской области с 1 января 2019 года будут платить за вывоз, переработку и утилизацию бытового мусора существенно больше. Сейчас львиная доля свердловчан, которые проживают в многоквартирных домах, и так платят за вывоз мусора – как правило, это «зашито» в строку в коммунальной квитанции «Содержание жилья». Однако из-за нового законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами плата будет вынесена отдельно, в каждом регионе, в том числе и Свердловской области, появится региональный оператор, который будет заниматься всеми действиями в цепочке от вывоза до сортировки, переработки и захоронения остатков. Для этого к июлю 2018 года будет утвержден новый тариф для населения. И впервые представители региональных властей озвучили, какой будет стоимость.

Выступая на Конференции регионального отделения ОНФ в Свердловской области начальник отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Степан Глазырин сказал, что ежемесячная плата с одной квартиры или частного дома может составить 300-400 рублей. «У нас водится плата за негативное воздействие – платят операторы при заходе на полигоны. В ближайшее время это тоже возложат на жителей», – сказал он.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.17

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