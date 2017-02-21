«Из Цыганского поселка приходится вывозить через день», – Свалов рассказал депутатам, где свинячат больше всего

Публикации за 21.02.17

Сегодня глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Егор Свалов рассказал депутатам ЕГД, как мэрия борется с мусором. Оказалось, больше всего проблем доставляют жители Уктуса, Сортировки, а также Цыганского поселка – жители этих районов чаще других устраивают несанкционированные свалки. Ликвидировать их приходится за счет бюджета. Подробнее о том, сколько денег уходит на борьбу со свинством и как мэрии помогает «мусор в белом», в материале NDNews.ru.

Ежегодно администрация Екатеринбурга тратит несколько миллионов рублей на борьбу с несанкционированными свалками. Например, в 2015-м потратили 10,6 млн рублей, в прошлом году – 13,7 млн рублей, а в этом потратят 12,3 млн рублей. Деньги идут собственно на ликвидацию свалок, а также на профилактику их появления. Представители районных администраций ставят информационные щиты с предупреждениями о том, что свалка мусора запрещена, устанавливают ограждения и муляжи видеокамер, чтобы люди не мусорили, где попало, договариваются об установке контейнеров в садовых товариществах, 80% которых имеют договоры на вывоз мусора.

Однако полностью проблема не решена – в прошлом году власти вывезли из неположенных мест 19,5 тонны мусора с 778 нелегальных свалок. «Много свалок в Цыганском поселке – оттуда через день приходится мусор вывозить. Также проблемы в частном секторе Уктус левобережный и на Сортировке», – сказал глава комитета по экологии Егор Свалов.

Он отметил, что частично вопрос со свалками в частном секторе пытаются решить с помощью программы «Наш мусор в белом». Согласно ей, в частном секторе продают белые пакеты для мусора – в их стоимость включен вывоз и последующая обработка мусора. По действующему законодательству, власти не могут обязать жильцов платить за вывоз мусора, это будет возможно только с 2019 года, когда вступит в силу новый закон о твердых коммунальных отходах. Программа хоть как-то позволяет решать эту проблему. За прошлый год екатеринбуржцы купили 109 тысяч таких пакетов.

Также, по словам главы комитета по экологии, у мэрии есть электронная карта свалок, но для внутреннего пользования. Ее составляют вместе с экологами. «Если называть свалкой любое замусоренное пространство больше 1 квадратного метра, то таких в городе сотни. А больших – около 20», – отметил чиновник.

Серьезные опасения вызывают свалки, которые находятся в лесных массивах. Как правило, это участки, которыми не распоряжается мэрия. «Например, свалка находится на неразграниченных землях, которыми распоряжается МУГИСО. Но они почему-то считают, что их задача – только распределять земли, а не следить за ними и заниматься их содержанием. Но по закону, ликвидацией несанкционированных свалок может и должен заниматься только собственник территории. Мы не имеем права тратить деньги не на свое имущество. Но суды почему-то до сих пор считают, что это наша головная боль. Поэтому мы на 1 марта наметили межведомственное совещание с представителями минприроды, минЖКХ, МУГИСО, прокуратуры, природоохранной прокуратуры, Росимущества, Росприроднадзора, чтобы обсудить координацию действий, – сообщил Егор Свалов. – Переписка между городом и областью уже всем надоела. Надо разобраться, кто и что должен делать».

Депутат Алексей Бородин, ссылаясь на то, что в России идет Год экологии и «ОНФ страшно озабочен вопросом свалок», предложил не проводить межведомственную встречу, а обратиться к губернатору Куйвашеву. «Надо создать не на уровне муниципалитета, а на этом уровне рабочую группу», – сказал он.

Но его никто не поддержал. «Вообще же получается, что у семи нянек дитя без глаз. Давайте уже полпреду напишем? А то федеральные органы не реагируют», – подытожил председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий.

В итоге вопрос о несанкционированных свалках депутаты договорились обсудить на очередном заседании гордумы, где ответ будет держать глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. На заседание также пригласят представителей природоохранной прокуратуры, минЖКХ Свердловской области (ведомство отвечает за реализацию федерального закона об обращении с отходами), Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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