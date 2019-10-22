В Екатеринбурге проведут эксперимент, чтобы приучить жителей цыганского поселка к чистоте

В Екатеринбурге завтра начнется эксперимент, в ходе которого местные власти вместе с коммунальщиками и волонтерами попробуют научить жителей цыганского поселка на ВИЗе не мусорить. Много лет подряд на улице Коперника появлялась свалка. Ее ликвидировали, но на месте снова вырастал мусорный завал. В итоге там поставили спецбункер, куда жители могли бы складывать отходы. Но он постоянно переполнялся, несмотря на то, что мусор регулярно вывозили. Затем коммунальщики поставили вторую такую же емкость, но и это не решило проблемы – она переполнялась, а пространство вокруг зарастало мусором. При этом в микрорайоне организован т.н. помешковый сбор мусора, когда за пакетами по определенному графику приезжает машина и забирает их.

Сейчас коммунальщики нашли другое решение, которое, возможно, позволит избавиться от свалки раз и навсегда. «По согласованию с районной администрацией специалисты решили попробовать другой способ: площадку с бункером ликвидировали, а в микрорайоне регоператор установил 38 пластиковых баков для сбора мусора. Чтобы площадка не превратилась в несанкционированную свалку, ее засыплют землей, и уже завтра сотрудники предприятия и администрации Верх-Исетского района вместе с волонтерами высадят там 20 деревьев и 80 метров кустарника», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается вывозом ТКО.

Отметим, что проблемы с мусором в частном секторе в Екатеринбурге действительно есть, и они застаревшие. В 2017-м, за два года до начала т.н. мусорной реформы в Свердловской области, «Новый День» писал о том, что жители индивидуальных домов в некоторых районах города предпочитают устраивать несанкционированные свалки, хотя власти вводили программу «Наш мусор в белом». Напомним, жители могли покупать мешки для мусора, в цену которых была включена стоимость его вывоза, выставлять их у дома, в определенный день и время спецмашины забирали ТКО. В итоге ликвидировать мусорные завалы приходилось за счет средств городского бюджета. Только в 2016-м со свалок, устроенных в частном секторе, вывезли 19,5 тонны мусора. «Много свалок в цыганском поселке – оттуда через день приходится мусор вывозить. Также проблемы в частном секторе Уктус левобережный и на Сортировке», – говорил Егор Свалов, который тогда возглавлял комитета по экологии Екатеринбурга (сейчас он замминистра ЖКХ Свердловской области, – прим. ред.).

Екатеринбург, Елена Сычева

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