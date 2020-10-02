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Пятница, 2 октября 2020, 15:05 мск

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Названа цена рекультивации Широкореченского полигона

Министерство природных ресурсов Свердловской области назвало стоимость проекта по рекультивации Широкореченского полигона твердых коммунальных отходов – на это уйдет 490 млн рублей, сообщил глава ведомства Алексей Кузнецов. Он уточнил, что проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы сметной документации. Как сообщили «Новому Дню» в региональном минприроды, непосредственный исполнитель работ по рекультивации полигона будет выбран, когда субсидия поступит в область. «В Минприроды России была направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета на проект по рекультивации нарушенных земель территории Широкореченского полигона. Стоимость проекта рекультивации составляет 490 миллионов рублей. Решение будет принято в ближайшее время», – сказал Кузнецов.

Напомним, ранее полигон на Широкой Речке был включен в федеральную программу «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология». При этом один из первых проектов рекультивации был подготовлен еще в 2017 году. Ожидалось, что в нем примет участие шведская компания Vireo Energy, которая будет по особой технологии выкачивать т.н. свалочный газ – метан, чтобы использовать его для выработки электроэнергии. Тот проект оценивался в 680 млн рублей. Однако, по словам источников агентства, договориться со скандинавами так и не удалось, в последний момент они признали проект экономически необоснованным.

Сроки собственно начала работ по рекультивации несколько раз сдвигались – сначала на 2020 год, затем на 2021-й. Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов говорил «Новому Дню», что в ходе рекультивации будет не только выкачивать газ, но и фильтрат, а после мусор засыплют. «Надо сделать саркофаг ‒ из глины или бентонитовые маты настелить, чтобы не пропускать ни туда, ни сюда воду и воздух», – уточнял он.

Сейчас проект рекультивации Широкореченского полигона, который не эксплуатируется с 2015 года для складирования отходов (там работает только мусоросортировочный комплекс и мусороперегрузочная станция) получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы сметной документации. Сам проект разрабатывала администрация Екатеринбурга – в какой версии он прошел нужные процедуры, не уточняется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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