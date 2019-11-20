Мусорный полигон на Широкой Речке начнут разбирать в 2021 году

Широкореченский полигон твердых коммунальных отходов начнут рекультивировать не раньше 2021 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов. По его словам, в настоящее время дорабатывается проектно-сметная документация, проект проходит государственную экспертизу, чтобы получить средства из федерального бюджета по программе «Экология». Это должно произойти примерно через год.

Отметим, мусорный полигон на Широкой Речке не принимает ТКО уже четыре года, но недавно регоператор «Спецавтобаза» открыл там перегрузочную станцию – из небольших мусоровозов отходы перемещают в многотоннажные мультилифты. Это позволяет, во-первых, сократить транспортные расходы, во-вторых, снизить трафик через поселки рядом с действующим полигоном Северным.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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