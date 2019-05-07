Главу Росприроднадзора Радионову отвезли на самую страшную свалку в Екатеринбурге

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая сегодня принимала участие в совещании при генпрокуроре РФ Юрии Чайке в Екатеринбурге, накануне посетила один из самых крупных мусорных полигонов региона – «Широкореченский». Он, напомним, не принимает отходы уже несколько лет, однако рекультивация его все еще не начата.

«Вчера, прилетев в город для участия в этом важном мероприятии, отправилась на мусорный полигон «Широкореченский», планируемый к рекультивации. Осмотрела объекты. Вместе с руководителем областного управления нашей Службы встретилась с представителями регионального оператора, обсудили накопившиеся проблемы. Росприроднадзор будет внимательно следить за соблюдением законодательства при рекультивации этого и всех подобных объектов на территории России», – написала Радионова в своем инстаграме.

Как напоминает «Новый День», проект рекультивации полигона был подготовлен еще в 2017 году. Долгое время ожидалось, что в нем примут участие представители Швеции, компания Vireo Energy, которая будет по особой технологии выкачивать т.н. свалочный газ – метан и использовать его для выработки электроэнергии. Однако, по словам источников агентства в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, договориться со скандинавами так и не удалось, в последний момент они признали проект экономически необоснованным, а потому принимать участие в работах, скорее всего, не будут. Вместе с тем, рекультивация полигона должна начаться уже в 2020 году. Об этом ранее в интервью «Новому Дню» говорил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Проект прошел государственную экологическую экспертизу и был включен в федеральную программу «Ликвидация накопленного экологического вреда». По планам, часть затрат – 500 млн рублей – возьмет на себя бюджет страны, оставшуюся часть – 150 млн рублей – регион. Впрочем, точные параметры финансирования будут известны в начале осени этого года. Сейчас площадь полигона составляет 24 гектара. По проекту рекультивации, сортировки и переработки уже находящихся на Широкой Речке отходов не будет – на полигоне укрепят откосы, а мусорные кучи завалят глиной и песком, после – восстановят плодородный слой почвы и высадят деревья и кустарники. На все уйдет около четырех лет. Кроме того, параллельно с проектом рекультивации «Широкореченского» сейчас рассматривается вариант модернизации сортировочного комплекса. Об этом в интервью «Новому Дню» говорил директор регоператора Восточной зоны Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. МСК был закрыт некоторое время назад, в частности, из-за того, что процент выборки полезных фракций мусора невелик, но его эффективность и мощность хотят увеличить до 400 тысяч тонн ТКО в год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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