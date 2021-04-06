Широкореченский полигон рекультивируют к 2025 году

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о рекультивации Широкореченского мусорного полигона, который не принимает отходы вот уже шестой год. Все это время велись разговоры о том, что гигантскую закрытую свалку нужно рекультивировать, объект даже попал в федеральную программу, по которой бюджет страны выделит часть средств на то, чтобы обезвредить полигон, но документ был подписан только три дня назад.

Заниматься проектом поручено комитету по экологии администрации города и вице-мэру Алексею Бубнову, однако раскрывать какую-либо конкретику чиновники не пожелали. Так, согласно постановлению Орлова, должен быть объявлен конкурс, который определит исполнителя муниципального контракта. В пресс-службе ратуши со ссылкой на комитет и господина Бубнова в ответ на вопрос «Нового Дня» заявили, что «идет работа над конкурсной документацией». Из официального документа известно, что на все про все отводится чуть больше трех лет – дедлайн установлен 31 декабря 2024 года, и чем дольше «идет работа над конкурсной документацией», тем меньше времени будет у потенциальных подрядчиков на собственно рекультивацию.

Согласно опубликованному на сайте мэрии документу, на Широкой Речке планируется установить изолирующий экран, который закроет гигантскую груду мусора. Сверху всю конструкцию засеют многолетними травами. Кроме того, подрядчик должен будет организовать откачку свалочных газов – прежде всего, метана, чтобы выбросы не попадали в атмосферу. Также в документе сказано, что в работы входит «восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым и разрешенным использованием». В комитете по экологии не стали утруждать себя ответом на вопрос, планируется ли оставить на месте свалки холм, засеянный травой, или предполагается изменить назначение участка.

Добавим, максимальная сумма, отведенная на рекультивацию, – 501 млн 469 тысяч рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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