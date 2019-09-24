В Екатеринбурге открыли станцию мусороперегрузки: вместо 50 спецмашин на полигон будут ездить пять (ФОТО)

В Екатеринбурге на полигоне «Широкореченском», который был закрыт для приема отходов еще четыре года назад, открыли мусороперегрузочную станцию. Теперь ТКО из трех районов уральской столицы – Чкаловского, Верх-Исетского и Ленинского – будут отвозить не на «Северный», а на Широкую Речку. Здесь мусор прессуют и перегружают в специальные бункеры, равные по объему десяти мусоровозам. Их, в свою очередь, вывозят мультилифты.

Наталья Зубова

«Нагрузка на дорогу, которая ведет к «Северному» полигону через поселок Садовый, очень высока. Поступали обращения жителей по поводу большого количества спецтехники. Иным способом сократить этот поток нельзя, поэтому, в соответствии с территориальной схемой, была организована станция перегрузки», – рассказала и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Дмитрий Осокин

Главный инженер предприятия Дмитрий Осокин, в свою очередь, пояснил, что в день на станции разгружается около 50 мусоровозов, но отходы на закрытом полигоне долго не задерживаются – производственный цикл занимает несколько часов. Таким образом, заменив полсотни спецмашин, мультилифт совершает всего пять поездок на полигон «Северный». Как отметила Наталья Зубова, тем самым сокращаются и расходы на транспортировку ТКО по Екатеринбургу на 5-10%.

Всего с начала экологической реформы регоператор Восточного кластера приобрел десять единиц современной, вместительной техники, половина из которой работает в Екатеринбурге, а половина – в других муниципалитетах региона, которые обслуживает «Спецавтобаза».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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