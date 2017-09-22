«Дышать нечем, два года живем на пожарище», – жители поселка Красный продолжают страдать от горящей свалки, несмотря на обещания ОНФ и властей (ВИДЕО)

В редакцию агентства обратились жители скандально известного поселка, попавшего в сообщения СМИ в связи с постоянно горящей свалкой. Активисты из Красного предоставили свежие кадры горящего мусорного полигона. Справиться с пожаром уже третий год не могут администрация Верхней Пышмы, МЧС, органы прокуратуры и активисты ОНФ.

В Красном горит громадная свалка

Как сообщили РИА «Новый День» местные жители, после отъезда ОНФ и возбуждения уголовного дела в отношении коммерсанта, обслуживавшего полигон, воздух в поселке так и не стал чище. Все лето два раза в сутки удушливый дым от горящего мусора все так же накрывает улицы Красного. Пожарные расчеты потушить очаг горения на глубине 15-20 метров не в состоянии, тяжелая техника при тушении не применяется. После иска прокуратуры в феврале этого года по решению суда вывоз мусора на полигон остановлен.

По претензиям прокуратуры к деятельности компании ООО «ТПК «Благо-С», организовавшей недалеко от поселка полигон ТБО и ПО, неоднократно возбуждались административные дела, предприятие несколько раз штрафовали. В январе 2017 года надзорное ведомство потребовало закрыть полигон ТБО для дальнейшей работы, а владельца обязало приступить к рекультивации земель. Предприниматель, ставший еще и фигурантом уголовного расследования, бросил объект.

По словам нынешних охранников горящего полигона, их ЧОП входит в структуру УГМК. Холдинг по просьбе администрации Верхней Пышмы выделил людей для охраны подъездных путей к свалке и наблюдения. Сегодня посмотреть на горящую свалку приезжали сотрудники следственного комитета. Других данных об усилиях по локализации пожара у местных активистов и охранников дымящего объекта нет.

Верхняя Пышма, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, Антон Отман

Верхняя Пышма. Другие новости 22.09.17

И все-таки бомба: в Первоуральске мэрию эвакуировали не из-за учений. / В Нижнем Тагиле иномарка из-за ДТП врезалась в дорожный знак, который упал на пенсионерку. / Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика для подготовки территории под «Эрмитаж-Урал». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»