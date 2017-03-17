В Верхней Пышме возбудили уголовное дело из-за свалки, травящей поселок Красный

Публикации за 17.03.17

Свалка ТБО, которая горит с прошлого лета и травит едким дымом жителей поселка Красный, заинтересовала следователей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли). Максимум, что грозит коммерсантам – пара лет исправительных работ.

Речь идет о свалке, о которой неоднократно писал NDNews.ru. Как минимум с лета прошлого года поселок Красный под Верхней Пышмой дышит дымом, поднимающимся от горящих на свалке химикатов. Сельчане утверждают, что в поселке произошел всплеск заболеваний дыхательной системы из-за дыма, которым накрыло населенный пункт. Они страдают от бронхиальной астмы, удушья и кашля. Кроме того, многие жители поселка имеют онкологические заболевания. Появляются различные недуги и у детей младшего школьного возраста.

Претензиям прокуратуры к деятельности компании ООО «ТПК «Благо-С», организовавшей недалеко от поселка Красный полигон ТБО и ПО, не один год, возбуждались административные дела, предприятие неоднократно штрафовали. В январе 2017 года надзорное ведомство потребовало закрыть полигон ТБО для дальнейшей работы, а владельца обязало приступить к рекультивации земель.

Однако ситуацию это сильно не поменяло. Местные общественники организовали самостоятельный надзор за работой полигона ТБО. И они говорят, что мусоровозы продолжают приезжать на свалку.

Сегодня стало известно, о новых попытках правоохранителей найти управу на владельцев полигона. Коммерсантам грозит уголовная статья, правда, не из-за отравления жителей, а по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли). Санкции по этой статье подразумевают наказание в виде крупного штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательных или исправительных работ на срок до двух лет. «В период с ноября 2012 года одна из коммерческих организаций на арендованном земельном участке, расположенном в поселке Красный Верхнепышминского городского округа, стала осуществлять транспортировку и хранение твердых бытовых отходов. При этом неустановленными сотрудниками организации было допущено складирование отходов и на примыкающей к арендованному участку территории, входящей в земли лесного фонда. Тем самым в результате несанкционированного размещения отходов на участке лесного фонда общей площадью свыше 6 тысяч квадратных метров была допущена порча земли отходами хозяйственной деятельности, что причинило вред окружающей среде», – сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Следователи занимаются поиском «конкретного лица, причастного к несанкционированному размещению отходов в границах лесного фонда», решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, изымается документация, касающаяся передачи земель в аренду юрлицу.

Между тем, свалка все еще горит. По словам местного активиста Павла Шитика, вчера на свалку приезжали пожарные машины МЧС. Постоянно приезжают всевозможные комиссии, но все горит и поселок продолжает накрывать дымом. «Горит глубинно, на площади примерно 70 квадратных метров», – рассказывает местный житель.

NDNews.ru продолжит следить за развитием событий.

Верхняя Пышма, Светлана Загороднева

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